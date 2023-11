Bonus 2023/ Chi lo riceve per errore deve restituirlo? (12 novembre 2023)

E’ capitato molto spesso che, durante la stagione del welfare le persone abbiano ricevuto dei contributo anche se non presentavano tutti i requisiti necessari. In quel caso l’erogazione del contributo può essere considerata un errore da parte della pubblica amministrazione, ma il contribuente che riceve il beneficio è obbligato a restituirlo? Vediamo insieme cosa dice la legge.

Bonus 2023: cosa fare se lo si riceve per errore?

I requisiti alla base di un beneficio erogato dalla pubblica amministrazione dovrebbero essere accuratamente vagliati per ogni domanda che perviene, ma non sempre è così. Può capitare che i contribuenti si trovino ad aver percepito erroneamente un bonus.

Indipendentemente dalla natura dell’errore bisogna comprendere se il contribuente, ignaro di tutto, è obbligato alla restituzione e, se sì, in che modo.

Quando ci si accorge di aver ricevuto un bonus 2023 per errore, è fondamentale agire prontamente. Alla domanda: bisogna restituirlo anche se si tratta di un errore amministrativo? La risposta è indubbiamente affermativa e in questi casi bisogna anzi, avviare velocemente la pratica di restituzione per evitare problemi legali e finanziari.

Bonus 2023: come restituirlo?

Il bonus erroneamente ricevuto va restituito seguendo attentamente le indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: sul portale ufficiale urponline.lavoro.gov.it, si specifica che l’utente deve procedere con la restituzione tramite la Tesoreria Centrale della Banca d’Italia, sul Capitolo 3670/03, Capo 27 del Ministero dell’Economia e delle Finanze “Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”.

La restituzione degli importi erroneamente percepiti deve avvenire sul conto IBAN IT 71I 01000 03245 350 0 27 3670 03, indicando la causale del versamento come “restituzione importo bonus trasporti 2023 nome utente e codice fiscale”. Questa procedura assicura una gestione corretta e trasparente della restituzione, contribuendo a preservare l’integrità del sistema di erogazione dei bonus e a evitare ulteriori complicazioni per il contribuente.

