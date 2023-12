Bonus 2024/ Tra abolizioni e proroghe: cosa aspettarsi? (27 dicembre 2023)

I bonus 2024 prevedono delle novità. Alcune misure sono abolite, altre ancora restano seppur con delle variazioni importanti, che in alcuni casi potrebbero diventare “meno convenienti”, o restringere o aumentare la platea di potenziali beneficiari.

Di fatto, restano in vigore le agevolazioni per l’ISEE basso, ovvero quelle misure destinate ai cittadini meno abbienti, che potrebbero avere delle difficoltà economiche ad arrivare alla fine del mese.

Nell’articolo che segue, vedremo tutte le novità previste in occasioni dell’arrivo del nuovo anno.

Bonus 2024: quali misure verranno abolite?

I bonus 2024 prevedono l’abolizione definitiva di alcune misure, altre invece, restano seppur con degli importanti cambiamenti burocratici (li vedremo uno per uno).

Bonus case Green

Niente incentivo relativo alle case green, che per il 2024 non è stato rinnovato. La misura prevedeva l’applicazione della detrazione fiscale del 50% sull’Imposta sul Valore Aggiunto per comprare degli immobili residenziali rispettivamente delle classi A e B.

Bonus acqua potabile

L’agevolazione per l’acqua potabile consiste nell’ottenimento del credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per il sistema di filtraggio e di mineralizzazione. Al momento è possibile usufruirne fino al 31 dicembre (salvo l’esaurirsi delle risorse economiche).

Bonus Cultura 500€ App18

Nonostante l’eliminazione del bonus Cultura App18 (dal valore di 500€), il Governo integrerà due nuovi voucher: la Carta del Merito e la Carta Cultura, erogabili rispettivamente per “merito scolastico sul voto finale”, e sulla base del reddito economico.

Bonus 2024: quali sono previsti?

Bonus mobili

Il bonus mobili rimane, seppur con una riduzione sul tetto massimo spendibile e di cui poter godere. L’acquisto dei grandi elettrodomestici è previsto per gli immobili da ristrutturare. L’agevolazione prevedeva – prima dei cambiamenti – detrazione al 50% di quanto sostenuto su massimo 8.000€ (ora su un tetto massimo di 5.000€).

Superbonus

Addio al Superbonus al 110%, che potrà essere sfruttato – solo da qualcuno – entro la fine del 2023, per i lavori iniziati nel 2022. Dal 2024 l’agevolazione si riduce al 70%, per poi cancellarsi nel 2025 (con ulteriore riduzione al 65%).

Bonus trasporti

Il bonus trasporti resterà, anche se con molta probabilità verrà destinato soltanto ai soggetti con ISEE fino a 15.000€.

Bonus edilizi

Tra i bonus del 2024 è prevista l’integrazione delle agevolazioni edilizie, tra cui: le ristrutturazioni al 50%, l’Ecobonus ordinario fino al massimo il 65%, Il Bonus delle barriere architettoniche (al 75%) e il Bonus verde (36%).

Rimane il bonus per l’asilo nido, che è una misura economicamente potenziata per le famiglie che avranno un nascituro nel 2024 e un figlio entro 10 anni: l’ISEE dovrà essere entro e non oltre 40.000€.











