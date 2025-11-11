Sono stati stanziati numerosi bonus 2025 con scadenze molto ravvicinate (qualcuno sarà disponibile dal 2026).

Molti bonus concessi in questo 2025 sono in scadenza. Per chi non avesse fatto in tempo ad inoltrare la domanda, sarebbe meglio prepararsi e accelerare le tempistiche (prima che sia troppo tardi). Gli aiuti economici sono molteplici, ma con requisiti minimi di natura prevalentemente economica.

Molti dei contributi che potranno essere assegnati richiedono un ISEE aggiornato e molti dei quali devono registrare un dato “medio basso“. SI tratta di incentivi per lo psicologo, per poter fare la spesa e per comprare dei nuovi elettrodomestici rottamando i vecchi.

Tutti gli aiuti per il bonus 2025

I bonus erogabili nel 2025 sono molteplici. Dal momento in cui la maggior parte degli aiuti richiedono un ISEE corretto e soprattutto medio basso (in media al di sotto dei 15.000€), è preferibile inviare la DSU e accertarsi che la documentazione risulti aggiornata.

Bonus 2025 Scadenza Caratteristiche Social Card Spetta ai Comuni stilare l’elenco (il 30 ottobre molti hanno completato l’iter) 500€ una tantum per beni di prima necessità Aiuti dallo psicologo Entro il 14 novembre (invio telematico) Voucher da 50€ a seduta (fino a 1.500€ totali) Acquisto elettrodomestici Invii a partire dal 18 novembre in poi Da 100€ a 200€ di buono sconto (dipende dall’ISEE) Auto elettriche (In arrivo) Per i privati da 11.000€ a 13.000€, per le piccole aziende sconto del 30% fino ad un massimo di 20.000€ Contributo per le mamme lavoratrici Entro il 9 dicembre 480€ in un’unica soluzione Sconto TARI Dal 2026 in poi 25% in meno per ISEE medio bassi (inferiore a 9.530€ o 20.000€ in caso di nuclei composti da minimo 4 figli) Bonus sulle utenze domestiche* (Non definite) Presentare DSU aggiornata e intestare la bolletta al futuro beneficiario

* Una precisazione importante sul bonus sociale da applicare alle bollette (indifferentemente che si tratti di luce, acqua o gas), l’aiuto è valido anche per gli attacchi in condominio, a patto che si recuperi il codice Pdr dell’intero stabile e previ requisiti minimi legati all’unità immobiliare.

