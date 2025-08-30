I bonus 2025 sono destinati non solo alle famiglie ma anche alle persone fisiche singole.

La sfilza dei bonus 2025 continua incessante da parte del Governo. Gli incentivi che elencheremo non sono destinati soltanto alle famiglie ma anche agli individui singoli. Parleremo di incentivi per comprare gli elettrodomestici ma anche sostegni al reddito come la Carta Dedicata a Te e aiuti destinati al sostentamento delle spese per i più piccoli ma anche per i giovani studiosi.

Elenco completo dei bonus disponibili nel 2025

Prima di approfondire i bonus 2025 è indispensabile aggiornare l’ISEE così da evitare incongruenze con alcuni dati che potrebbero compromettere l’ottenimento dell’aiuto.

Carta Dedicata a Te

Il primo contributo è la Carta Dedicata a Te, una prepagata da 500€ complessivi che viene destinata ai nuclei familiari con un ISEE massimo di 15.000€. La cifra può esser spesa presso gli esercenti convenzionati e a patto che siano acquisti di prima necessità. Rispetto all’anno scorso stavolta non è più possibile comprare abbonamenti o ticket per prendere i mezzi pubblici, e né tanto meno poter fare rifornimento. L’ottenimento della carta è automatico, infatti sarà l’INPS stessa a determinare i beneficiari dando priorità ai nuclei familiari con figli al di sotto dei 14 anni, per poi progredire agli over 18 e così via.

Incentivi per le automobili elettriche

Si riparte a settembre con la corsa all’ecologico. Il Governo ci riprova stanziando quasi 600 milioni di euro per sostituire le flotte più inquinanti italiane, sperando di poterne rimpiazzare almeno 39.000 con mezzi più green. L’incentivo sarà garantito a chi vive in zone più affollate e urbane (almeno composte da 50.000 abitanti), e con ISEE massimo di 40.000€. Lo sconto varia in base al reddito (variando da 11.000€ e arrivano a 9.000€), e sarà previsto in fase d’acquisto.

Bonus per il sostegno mentale

Il fatidico bonus psicologo arriverà il 15 settembre, mentre il tempo massimo per far domanda è previsto al 14 novembre. Gli interessati dovranno avere un ISEE massimo di 50.000€. Più basso è il loro ISEE e maggiore sarà il vantaggio, ottenendo una media di circa 1.500€ complessivi (la cifra va suddivisa per ogni seduta affrontata).

Incentivi per l’asilo nido

Con la riapertura delle scuole i genitori potranno far domanda per ricevere un sostegno sui costi affrontati per l’iscrizione all’asilo nido (fino al compimento dei 3 anni del figlio). La misura è stata semplificata con un’istanza una tantum (anche se andrà sempre comprovata la regolare frequenza).

Aiuti agli studenti universitari

Gli studenti universitari hanno due opportunità: la prima, godere del bonus affitto laddove si tratti di fuori sede (l’ISEE familiare non dovrà superare i 20.000€ e il tetto massimo del benefit ammonta a 279,21€), mentre la seconda prevede uno sconto sui costi d’iscrizione (occorre inoltrare L’ISEE universitario per verificarne la fattibilità). Concludiamo l’elenco dei bonus del 2025 con la Carta del Merito e la Carta Cultura (entrambe dal valore di 500€ una tantum), spendibili in strumenti e corsi musicali o teatrali, libri, eventi per la cultura e formazione artistica.