Nel 2025 è ancora possibile sfruttare dei bonus pur senza ISEE. Gli aiuti presentano caratteristiche differenti.

Nel 2025 per fortuna ci sono ancora dei bonus da poter riconoscere pur essendo senza ISEE. Si tratta di un’occasione nei confronti di chi non ha aggiornato il proprio documento reddituale o chi magari ne ha uno troppo alto.

Naturalmente chi invece vuole aggiornare correttamente il proprio indicatore della Situazione Economica Equivalente dovrà farlo pensando principalmente all’invio e compilazione della DSU (ogni modello resta valido fino al 31 dicembre dell’anno fiscale in corso).

Quali sono i bonus del 2025 senza ISEE?

Il primo bonus godibile dal 2025 e senza ISEE è proprio l’Assegno Unico, che viene corrisposto alle famiglie con figli minorenni. La soglia minima garantita è pari a 57,50€ per un solo figlio (purché abbia meno di 18 anni), per poi passare a 28,70€ nel caso di un maggiorenne.

Nel caso di nuclei con più figli, è possibile beneficiare di 17,20€ in più per ciascun minorenne. Attenzione però ai genitori che percepiscono entrambi un reddito, in quel caso l’assegno sarà nullo.

Poi ancora individuiamo l’Assegno Sociale, che viene corrisposto nella sua interezza – senza ISEE – in base al ricavo dichiarato. Chi non ha nessuna entrata potrà godere di 7.002,84€ annui, in caso contrario si valuterà il reddito in entrata, da sottrarre rispetto all’aiuto complessivo e poi dividerlo per 13.

Niente canone RAI e ticket sanitario

L’esenzione del canone RAI è riconosciuta anche senza ISEE ai cittadini over 75 e con un reddito proprio. Qualora ci fosse anche un coniuge, i redditi complessivi non devono essere oltre gli 8.000€.

Anche nell’ambito sanitario l’esonero è basato sul reddito complessivo della famiglia, ed è previsto per i bambini under 6 anni in nuclei dove la somma totale dei ricavi ammonta a 36.151,98€, negli over 65 in nuclei con massimo 36.151,98€ di reddito annuo e chi gode dell’Assegno Sociale.

Inoltre l’esenzione del ticket sanitario è prevista per chi è disoccupato e vive in un nucleo (con il coniuge), dove il reddito massimo è 11.362,05€.

Incentivi per l’asilo nido e l’aiuto a chi ha una disabilità

Infine tra i bonus 2025 senza ISEE non possiamo omettere l’incentivo per l’asilo nido. Si tratta di ricevere un importo base pari a 1.500€ all’anno, rinunciando all’incremento giunto dallo scorso Bilancio.

Niente ISEE neppure per gli aiuti previsti per chi ha una invalidità civile o chi ha un handicap. Ciò che conterà sarà esclusivamente il reddito (sempre che ne esista uno) percepito dal futuro richiedente, o laddove fosse minorenne valutare il complessivo dell’intero nucleo.