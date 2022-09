Bonus 2500€/ Per la spesa, entro ottobre: come ottenerlo

C’è una nuova novità in arrivo per le famiglie italiane, un bonus da 2500 euro godibile solo fino al 2 ottobre, ma che delle agevolazioni intermedie, che potranno essere utilizzare per contrastare il carovita.

L’iniziativa, è stata messa in luogo da un famoso supermercato italiano. Tra le agevolazioni più richieste ricordiamo sicuramente quelle legate al pagamento delle utenze. I bonus per agevolare il pagamento delle bollette stanno diventando sempre più numerosi.

Agevolazioni studenti universitari 2022/ Come non pagare le tasse (o pagarle ridotte)

Questo nuovo bonus da 2500 euro totali, verranno erogati a tutti i consumatori che faranno la spesa in un supermercato specifico.

Bonus da 2500 euro: come funziona e quali cifre intermedie sono previste

L’iniziativa in questione è gestita dalla rete Conad Nord Ovest. La società cooperativa con sede ufficiale a Pistoia farà la sua parte nel sostenere le famiglie italiane messe a dura prova dall’aumento dei prezzi delle bollette.

Bonus sociali 2022/ Dubbi sull'uscita, ecco cosa prevede la mancata approvazione

Il nome ufficiale dell’iniziativa, è quello di Bonus bolletta-Concorso Conad, ed è stata introdotta per sostenere le famiglie italiane in questo particolare periodo di crisi.

La società a messo a disposizione 625.000 euro per sostenere l’iniziativa.

Oltre al sostanzioso premio finale che Conad assegnerà ai vincitori sono previsti anche dei bonus intermedi. La cooperativa a messo ha previsto l’assegnazione di 5.000 premi da 100 euro.

Come ottenere il bonus da 2500 euro

L’iniziativa Conad Nord Ovest è già attiva, l’assegnazione dei premi è iniziata già lo scorso 12 settembre. Si ha tempo fino al 2 di ottobre per effettuare acquisti e ricevere Pin per partecipare.

Carta docente 500 euro/ I precari possono richiederla?

La ricezione del bonus da 2500 euro sarà garantita mediante un’estrazione finale, durante la quale verranno assegnati un totale di 50 premi. Anche in questo caso, il premio verrà assegnato in forma di carte Conad prepagate.

I vincitori riceveranno 25 carte da 100 euro ciascuna, per arrivare alla somma prevista pari a 2500 euro.











© RIPRODUZIONE RISERVATA