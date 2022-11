Bonus 300 euro busta paga/ Ecco a quali lavoratori sarà destinata la cifra

Il bonus da 300 euro in busta paga ci sarà. La trattativa da tempo in corso tra Sindacati e la grande azienda, Ferrovie dello Stato, è andata a buon fine. Il bonus è stato creato con lo scopo di aiutare tutte le famiglie di lavoratori in difficoltà con il pagamento delle bollette.

I destinatari del sussidio coinvolgono i dipendenti assunti dalle ferrovie dello Stato. I ferrovieri in Italia sono migliaia, tale soluzione potrebbe aiutare le famiglie che oggigiorno devono affrontare la crisi con inflazione alle stelle, e carovita inaudito.

Bonus da 300 euro in busta paga: cosa spetta ai ferrovieri

La notizia del bonus da 300 euro in busta paga è rivolta a tutti i lavoratori di ferrovie dello stato. A loro infatti, a fine anno (2022) sarà corrisposto un importo pari a 300 euro, che è stato frutto della trattativa terminata tra la grande società con migliaia di dipendenti in tutta Italia e i sindacati.

Tutti i sindacati che hanno lavorato sulla questione, non possono fare altro che gioire per il traguardo raggiunto con successo. Il bonus andrà ad aggiungersi ad altre somme già messe a disposizione nel 2022.

La cosa più importante da sottolineare è che, diversamente a quanto si pensava, il bonus non verrà erogato in busta paga, ma sarà direttamente disponibile in buoni carburanti e per il pagamento delle bollette. Ma non solo, si potrà usare anche per pagare il trasporto pubblico, buoni spesa oppure per il fondo pensione.

La società delle ferrovie dello Stato non è stata l’unica grande azienda ad aiutare i propri dipendenti nel periodo di crisi. Ce ne sono molte altre che stanno facendo qualunque cosa per aiutare i propri dipendenti, tra queste troviamo Bolloré Logistic Italy.

L’azienda è la filiale italiana del gruppo francese che ha deciso di rimborsare ai suoi dipendenti 200 euro per le bollette di luce pagate durante l’arco del 2022, fino a un massimo di 2000 euro.











