Bonus 300 euro minorenni/ Requisiti necessari e come fare domanda

Forse uno dei periodi storici più difficili che gli italiani stanno affrontando in tutta la loro vita a livello economico. Proprio per questo, all’elenco delle agevolazioni si aggiunge il nuovo bonus da 300 euro per i minorenni.

Con il rincaro dei prezzi anche sul pane, la pasta, carburante, arrivare a fine mese è diventato molto complesso, soprattutto per le famiglie che non dispongono un alto reddito, ma ad essere colpite non sono solo loro. Di che bonus stiamo parlando adesso?

Sconto bollette con la legge 104/ Come e chi può ottenere il bonus?

Bonus 300 euro minorenni: come funziona e chi può ottenerlo

Il nuovo bonus da 300 euro è stato confermato di recente per aiutare tutte le famiglie italiane, soprattutto quelle che hanno figli minorenni per affrontare le numerosissime spese scolastiche. Per questo progetto sono stati stanziati 5,5 milioni di euro ed è stata confermata dalla Regione Toscana, ma questo non significa che il bonus è disponibile solo per le persone che vivono in tale Regione.

Bonus 200 euro/ Diventerà di 1.000 euro? Chi potrà beneficiarne

Stiamo parlando di un beneficio riservato agli studenti che appartengono alle famiglie economicamente meno fortunate, con nessuna disparità di sesso. In Toscana, questo bonus ha un nome specifico, ovvero “Pacchetto scuola” e dal nome stesso, si intuisce che quest’agevolezione sostiene spese per:

Libri scolastici;

Materiale utile per gli studenti;

Servizi vari legati al campo dell’istruzione;

In poche parole tutte le spese che i genitori affrontano per mantenere gli studi del proprio figlio. La Giunta della Regione Toscana ha ufficializzato la delibera precisamente il 27 giugno 2022.

Rimborso IMU 2021/ Agevolazione fino al 50%: come ottenerlo?

Non tutte le famiglie con figli minorenni potranno usufruire del bonus da 300 euro. Al bando sono state ammesse alla partecipazione solo famiglie che presentano un ISEE che non deve superare i 15.748,78 euro, ma c’è un’eccezione, ci sono due Comuni laddove danno la possibiltà di presentare un ISEE più alto.

I residenti di Capraia Isola e Isola del Giglio potranno richiedere il bonus da 300 euro con minorenni con un ISEE di massimo 36.000 euro annui.











© RIPRODUZIONE RISERVATA