Bonus 3000 euro famiglia 2023/ Aiuti per contenere i rincari, a chi spetta? (29 settembre)

Il bonus da 3.000 euro a famiglia del 2023, è la nuova misura con cui il Governo ha intenzione di aiutare i nuclei familiari più in difficoltà. Far fronte alle spese quotidiane, oggigiorno è diventato sempre più difficile, visto che i rincari stanno giocando un ruolo devastante nella vita di tutti i giorni.

Dal rialzo delle bollette fino ai rincari globali del carburante e perfino anche i beni alimentari stanno diventando nel complesso “insostenibili”. La sfida più grande del Governo, resta quella di poter agevolare economicamente, tutte le famiglie che hanno dei reali bisogni e disagi economici.

Bonus 3000 euro famiglia 2023: in cosa consiste?

Il bonus da 3000 euro per una famiglia del 2023 che è in stato di necessità, potrà essere erogato insieme all’Assegno Unico Universale, che non precluderà l’ottenimento del contributo economico di competenza.

Tale incentivo economico verrà convertito in fringe benefit, da destinare prevalentemente alle famiglie italiane con figli a carico. Il Governo ha proposto dei compensi in natura proprio per alleggerire la tassazione, visto che a quest’ultimi, non verrà applicata alcuna imposta.

Buoni pasto;

Buoni carburante;

Strumenti aziendali;

Borse di studio;

Polizze assicurative;

Pagamento delle utenze domestiche.

Nonostante il bonus in questione non influenzerà negativamente l’Assegno Unico Universale, che resterà applicabile anche in modo contemporaneo, proprio l’Assegno nelle prossime settimane, potrà subire delle modifiche importanti.

Bonus 3000 euro famiglia 2023: cos’altro va preso in considerazione

Il bonus da 3000 euro attivo per una famiglia bisognosa nel 2023, abbiamo compreso che non influenzerà negativamente l’ottenimento dell’Assegno Unico, che però, conterrà – non certo per colpa del nuovo incentivo economico – dei cambiamenti significativi.

L’ente di competenza, provvederà inoltre, a tener conto sia del nuovo bonus ottenuto dalla famiglia, che dall’eventuale Assegno Unico che già percepisce (ricordiamo valido fino ai 21 anni del figlio a carico). Per presentare la domanda è sufficiente inviare l’ISEE aggiornato e attendere l’esito nel giro di qualche settimana.











