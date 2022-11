Bonus 400 euro busta paga/ A chi spetta e quanti soldi in più per ciascun lavoratore

Il bonus di 400 euro in busta paga potrebbe essere una piacevole sorpresa per tutti quei lavoratori dipendenti. Ma a chi spetta? E per quale motivo potrebbe sussistere una cifra simile nel documento di lavoro?

Il Governo Meloni starebbe attuando il taglio del cuneo fiscale, che agevolerà il sistema di decontribuzione. L’attuale Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana, ha voluto seguire le orme di Mario Draghi, tagliare del 2% la tassazione per i lavoratori dipendenti che percepiscono fino a 35 mila euro annui, del 3% chi ne guadagna fino a 20 mila euro.

Bonus 400 euro busta paga: come funziona?

Il bonus 400 euro busta paga sarà applicabile grazie al taglio del cuneo fiscale, la cui durata assicurata (almeno fino al momento in cui scriviamo), riguarderà tutto l’anno successivo, 2023. Ecco quali saranno le somme accreditabili ogni 12 mesi per ogni RAL:

Lavoratori dipendenti fino a 10 mila euro annui: 231€ complessivi per 12 mesi. Lavoratori dipendenti fino a 20 mila euro annui: 395€ complessivi per 12 mesi. Lavoratori dipendenti fino a 35 mila euro annui: 395€ complessivi per 12 mesi.

Vediamo di seguito, la proporzione da effettuare sul reddito lordo mensile:

Chi percepisce 1.000€ lordi al mese, avrà 10€ netti in busta paga (ogni mensilità). Chi percepisce 1.300€ lordi al mese, avrà 13€ netti in busta paga (ogni mensilità). Chi percepisce 1500€ lordi al mese, avrà 15€ netti in busta paga (ogni mensilità).

Basandoci sulla statistica pubblicata da Money.it, lo stipendio medio globale nel nostro Bel Paese durante il 2021, ammonta a 31 mila euro annui, mentre il RAL pari a 29.500€, che corrisponde mediamente a 1.700€ netti per ciascun mese.

In Italia coloro che risultano dipendenti sono più di 18 milioni. Tra loro, più del 65% guadagnerebbe meno del reddito annuo lordo che percepisce un italiano.

Questo vuol dire che il totale di coloro che godranno del taglio del cuneo fiscale di Giorgia Meloni, sarà di circa 12 milioni di lavoratori. Un dato importante ma allo stesso tempo decisamente critico.











