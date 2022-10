Bonus 500 euro caro bollette/ Nuova agevolazione una tantum, chi può ottenerla

Il bonus da 500 euro contro il caro bollette è una nuova misura che prevede l’erogazione di questa somma di denaro, al fine di agevolare le famiglie che non riescono più o quasi, a sostenere le spese che sono sempre più alte.

D’altronde mentre gli stipendi restano uguali, le utenze domestiche aumentano senza freni. Fortunatamente gli enti locali hanno compreso la grave situazione italiana, causa l’elevatissima inflazione, e stanno cercando di erogare bonus e voucher economici.

Bonus da 500 euro contro caro bollette: chi sono i fortunati?

Il nuovo bonus da 500 euro contro il caro bollette arriva dal Comune di Trani, in Puglia. Abbiamo visto diverse volte le agevolazioni comunali e regionali per risparmiare in bolletta, questa volta però, si aggiunge un sussidio in più per le famiglie pugliese.

I requisiti per poter accedere al bonus una tantum del Comune di Trani, non sono soltanto reddituali. L’amministrazione pugliese ha previsto un bando di 150 mila euro, da poter distribuire fino ad esaurimento delle scorte.

Ecco l’elenco completo di tutti i requisiti necessari:

Esser residenti nello stesso Comune di Trani dove si fa domanda.

nello stesso di Trani dove si fa domanda. Allegare le fatture regolarmente pagate presso il proprio fornitore di utenza domestica.

presso il proprio fornitore di utenza domestica. Il richiedente del bonus da 500 euro contro il caro bollette, dovrà risultare intestatario delle bollette da pagare.

delle bollette da pagare. La bolletta dovrà dimostrare l’effettivo incremento rispetto al periodo precedente.

rispetto al periodo precedente. In caso di cittadino extra comunitario , dovrà dimostrare di esser in possesso di regolare permesso di soggiorno .

, dovrà dimostrare di esser in possesso di regolare . Limite ISEE massimo di 10.632,94€.

Oltre al limite della dichiarazione reddituale annuale, il richiedente e successivo beneficiario, sarà limitato anche nel suo patrimonio mobiliare, il quale non dovrà sforare quanto segue:

3.000 Euro per nuclei composti da beneficiario singolo;

5.000 Euro per i nuclei o coppie costituite da due elementi;

7.000 Euro per famiglie con massimo tre componenti;

9.000 Euro per nuclei familiari composti da quattro persone;

10.000 Euro nel caso di famiglie più numerose, composte da cinque o più soggetti.

