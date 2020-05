Bonus 500 euro famiglie in Regione Lombardia/ Oggi domande su Bandi online: requisiti

Pubblicità

Bonus di 500 euro, una tantum e a fondo perduto, per le famiglie in Regione Lombardia. Da domani quelle che hanno avuto una contrazione del reddito potranno richiedere questo contributo previsto dal “Pacchetto Famiglia”. La Regione Lombardia ha infatti messo a disposizione 16,5 milioni di euro per due linee di intervento. Da un lato c’è la possibilità di acquistare beni e/o servizi tecnologici per la didattica a distanza per gli studenti. Dall’altro c’è la possibilità di ricevere un aiuto concreto per il pagamento delle rate dei mutui per la prima casa. «Tanti nuclei purtroppo si trovano in queste condizioni, quindi abbiamo ritenuto necessario aiutarli con misure concrete e subito disponibili», ha dichiarato il governatore Attilio Fontana. Per l’assessore alla Famiglia e genitorialità, Silvia Piani, si tratta di un «pacchetto coraggioso e concreto». Cosa bisogna fare per ottenere il bonus di 500 per le famiglie? Le domande possono essere presentate dalle 12 di oggi, lunedì 4 maggio 2020, fino alle 12 dell’a11 maggio attraverso SPID e CNS. In alternativa ci si può registrare con nome utente e password sulla piattaforma regionale Bandi online.

BONUS 500 EURO FAMIGLIE REGIONE LOMBARDIA: REQUISITI

Quali famiglie possono ottenere il bonus di 500 euro in Regione Lombardia? Quei nuclei in cui almeno uno dei componenti si trova per l’emergenza coronavirus in una delle seguenti condizioni: lavoratore dipendente con riduzione della retribuzione lorda mensile pari o superiore al 20 per cento; libero professionista o autonomo con riduzione del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019, morte di un componente del nucleo familiare. Inoltre, bisogna rispettare i seguenti requisiti: almeno un figlio di età inferiore o uguale a 16 anni di età per il contributo mutui prima casa; almeno un figlio di età compresa tra i 6 e i 16 anni per il contributo e-learning; un Isee minore o uguale a 30mila euro. Se non si ha Isee, si può presentare domanda, ma il bonus è condizionato alla presentazione della certificazione entro 90 giorni. La compilazione dell’Isee può essere effettuata online sul sito dell’Inps o attraverso i Caf abilitati. Regione Lombardia ha specificato che per favorire l’accesso alla misura si può presentare l’Isee 2019, se non si fosse in possesso dell’Isee 2020.



