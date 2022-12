Bonus 550 euro/ Al via i pagamenti a inizio dicembre

Il bonus di 550 euro è un contributo economico introdotto dal governo per tutti coloro che non hanno potuto usufruire del bonus di 200 euro. Il contributo è stato introdotto dalla precedente legge di bilancio, ecco come funzione di cosa si tratta.

Bonus 550 euro: che cos’è e come funziona

Il contributo di 550 euro è un’indennità che è stata prevista dal governo per tutti i lavoratori dipendenti di aziende private che, nell’anno 2021 avevano un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale le domande per il contributo economico di 550 euro sono scadute il 30 novembre, ma i pagamenti sono previsti all’inizio di dicembre.

SUD & RIPRESA/ I punti di forza e le debolezze che tengono inchiodato il Mezzogiorno

L’agevolazione consiste in un contributo una tantum che spetta a coloro che nel 2021 hanno lavorato in un regime di contratto part time verticale ciclico, quindi quel tipo di contratto che prevede un impegno lavorativo solo per alcuni giorni settimanali oppure per settimane o alcuni mesi all’anno.

Bonus 550 euro: quando saranno erogati i pagamenti

Nel dettaglio il lavoratore part time deve esercitare l’attività lavorativa almeno per sette settimane e non più di 20 settimane all’anno. Inoltre non deve avere rapporti di lavoro e non deve percepire assegni di trattamento pensionistico oppure Naspi. Il fondo è stato istituito dal governo prevede un portafoglio di 30 milioni di euro complessivi, che andranno a beneficiare 55 mila lavoratori.

POLO DEL GUSTO/ Così l'acquisto di Achillea sancisce l'alleanza tra Illy e Ponti

Il decreto aiuti ter ha introdotto invece il bonus di 150 euro che è andato ad ampliare la platea di coloro che nel 2021 1 hanno percepito un reddito non superiore a 20.000 euro e che non erano stati inclusi all’interno della categoria di coloro che potevano usufruire del bonus di 200 euro.

LEGGI ANCHE:

Bonus Sud aziende/ Assente in legge di bilancio, ma Giorgetti annuncia la proroga

© RIPRODUZIONE RISERVATA