Bonus 6 mila euro/ Credito di imposta per chi lavora nella ristorazione: i requisiti

Il bonus 6 mila euro sotto forma di credito di imposta, verrà garantito a chef dipendenti (o anche lavoratori autonomi), che lavorano nel settore alberghiero. Finalmente a distanza di due anni (inserito nella Legge di Bilancio del 2021), possiamo approvarlo con ufficialità.

L’agevolazione economica è stata pensata a quei lavoratori che lavorando presso ristoranti ed alberghi, hanno riscontrato maggiori difficoltà a causa della pandemia. Un deficit economico difficilmente sostenibile, se non tramite una soluzione economica come quella attualmente pensata.

Bonus da 6 mila euro per gli chef: come ottenerlo

Il bonus da 6 mila euro per gli chef sarà valido fino ad aprile del 2023. Le domande potranno esser mandate (successivamente vedremo in che modalità), a partire dalle ore 12:00 del 27 febbraio dell’anno successivo.

La modalità di invio è descritta nel decreto del 29 Novembre 2022, documento in cui viene citato anche il necessario per far sì che la domanda venga approvata. Sul sito ufficiale del ministero delle Imprese e del Made In Italy, verrà descritta la modalità telematica, che prevede un indirizzo PEC e l’identità digitale (SPID).

Per poter vedersi la domanda approvata, gli usufruitori saranno i cuochi professionisti che lavorano presso alberghi e ristoranti. I beneficiari sono sia i lavoratori dipendenti, che quelli autonomi con P.IVA. Potranno usufruirne anche coloro che non possiedono il codice ATECO 5.2.2.1.0.

Il bonus da 6 mila euro destinato agli chef o cuochi assunti presso alberghi e ristoranti, potrà esser corrisposto come credito di imposta, da usufruire in due modi:

Beni strumentali e durevoli nel tempo. Partecipare a corsi di formazione.

Invitiamo gli interessati a rimanere aggiornati sulle prossime novità, visto che dovranno esser pubblicati degli update circa la modalità e fattibilità dell’accredito. Queste attualmente, sono tutte le informazioni di cui siamo in possesso, con la certezza di poterne usufruire a più presto.

