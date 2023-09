Bonus 600 euro 2023/ Questa Regione italiana pronta a fornire supporto (1 settembre)

Il bonus da 600 euro del 2023, è un contributo che verrà elargito da una Regione italiana. Si tende a sottolineare, che non si tratta di una misura che eroga soldi in contanti, e né tanto meno è di natura statale.

Infatti, il bonus da 600 euro verrà concesso dalla Regione Puglia, soddisfando non solo dei requisiti familiari/personali, ma soprattutto reddituali. Di seguito vedremo come funziona, le scadenze e quali requisiti devono possedere i soggetti interessati.

Bonus da 600 euro nel 2023 in Puglia: a chi verrà corrisposto?

Prima del bonus da 600 euro del 2023, abbiamo assistito diverse volte a delle misure economiche intraprese da alcune Regioni di Italia. proprio recentemente, l’Umbria ad esempio, ha concesso un contributo economico alle neo mamme.

Dunque, sembra che gran parte dell’Italia, o comunque alcune Regioni/comuni specifici, si stiano mobilitando evitando l’eventuale attesa da parte di un sostegno economico da parte dello Stato italiano, che ha già le sue mancanze economiche.

Per poter domandare ed usufruire di questo bonus da 600 euro del 2023 (promosso dalla Regione Puglia), non solo è importante che il nucleo familiari non superi i 20.000€ annui, ma all’interno dev’essere presente almeno un minore di 18 anni.

Come abbiamo accennato inizialmente, questo contributo economico non verrà elargito in contanti, ma tramite dei bonus per aderire a servizi socio educativi, che andranno differenziati in base alla fascia d’età.

Bonus 600 euro 2023: le fasce reddituali per importo

Il bonus da 600 euro del 2023, viene calcolato dalla Regione Puglia, in base alle fasce d’età dei minorenni:

Tra i 6 e i 17 anni: 630€ al mese per aderire ai servizi socio educativi; Tra i 3 i 12 anni: 13€ giornalieri per aderire alle ludoteche.

Per tutte le altre informazioni (scadenze incluse), suggeriamo di consultare il sito ufficiale della Regione Puglia, che conterrà anche le informazioni sulle modalità d’erogazione del bonus da 600 euro del 2023.











