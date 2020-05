Bonus 600 euro, c’è tasto “rinuncia”/ “Beffa” Inps per chi non li ha ancora ricevuti

Pubblicità

Si torna a parlare del bonus di 600 euro per lavoratori autonomi, Partite Iva e co.co.co ma non per buone notizie. Il Giornale mette in rilievo un dettaglio che ha mandato tantissimi utenti social su tutte le furie. Come vi abbiamo raccontato, non sono state poche le difficoltà riscontrate nella ricezione del contributo, tra il sito dell’Istituto in down o la mancanza di coperture per l’erogazione. Anche per questi motivi non sono stati effettuati ancora tutti i pagamenti, nonostante la promessa del Governo di alzare la cifra a 800 euro nel prossimo decreto. Ma, come dicevamo, c’è di più: accanto alla dicitura “in attesa di esito”, è spuntato il tasto “rinuncia”…

BONUS 600 EURO, INPS NEL CAOS: SPUNTA TASTO “RINUNCIA”

Il Giornale cita il caso di un amministratore di una società di servizi che si occupa di turismo, che attende ormai da 38 giorni di ricevere il bonus di 600 euro. E ancora oggi sul portale regna imperterrita la scritta “in attesa di esito”. Nessuna risposta dall’Inps, nonostante ripetute chiamate, ma l’altro giorno ecco la novità: il bottone rosso con un messaggio a caratteri cubitali, “rinuncia”. E la giustificazione dell’Inps ha acceso ulteriormente il dibattito: «Lo abbiamo messo lì perché magari uno si accorge che può accedere ad altri contributi». Nel mirino della critica è finito il presidente Pasquale Tridico ma anche il Governo: in buona sostanza, se sei stufo di attendere l’erogazione del contributo, puoi anche rinunciarci…



