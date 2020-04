“Bonus 600 euro Inps lordo, ne arrivano 478”/ Bufala: indennità è al netto di tasse

Pubblicità

“Il bonus di 600 euro corrisposto dall’Inps è lordo, quindi al netto scende a 478 euro”. Questa l’ultima fake news che riguarda l’Istituto previdenziale, in particolare l’indennità ai professionisti. Via WhatsApp, ma anche sui social, sta circolando uno screenshot relativo all’accredito del suddetto pagamento, con l’intento di far capire che il pagamento è al loro di quella cifra, non netto. Questo comporterebbe un abbassamento del corrispettivo concepito a fondo perduto dal governo per affrontare l’emergenza economica legata al coronavirus. Ma non c’è nulla di vero: l’immagine è contraffatta. È purtroppo una delle tante bufale che sta circolando in questi giorni legata al coronavirus. Le procedure per il pagamento Inps sono state avviate proprio in queste ore, ma non ci sono sorprese per gli aventi diritto. Il governo aveva subito messo in chiaro che la somma era da considerare al netto di tasse e contributi. Il bonus di 600 euro, per chi ne ha diritto, dunque non si tocca. Le cose stanno diversamente.

Pubblicità

“BONUS 600 EURO INPS LORDO, AL NETTO 478” MA È BUFALA

Bisognerebbe partire dal presupposto che i pagamenti del bonus 600 euro dell’Inps stanno partendo solo in queste ore per capire che si tratta di una bufala. Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri in questi giorni si è espresso sui tempi di erogazione dell’indennità, spiegando che le istituzioni si stanno adoperando in modo che il bonus arrivi ai professionisti nella settimana successiva alla Pasqua. E aveva anche precisato che si tratta di una somma esente da tasse. E infatti solo pochi minuti fa è arrivato l’annuncio dell’Inps dell’avvio delle procedure di pagamento. Ma in molti gruppo social, soprattutto quelli nati “contro” il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, si sta diffondendo questo screenshot sull’importo lordo di 600 euro e quello netto di 478 euro. Ne approfittiamo per mettervi in guardia dalle false pagine Inps e dalle immagini su comunicazioni che riportano in maniera impropria il logo dell’Istituto previdenziale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA