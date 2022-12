Bonus 600 euro/ Nuovo fringe benefit per aziende: sconto per risparmiare in bolletta

Il bonus da 600 euro per pagare le bollette, è un’ottima soluzione per agevolare famiglie e dipendenti di aziende che si trovano in difficoltà economiche. D’altronde, far fronte al carovita e alla crisi energetica non è una questione semplice.

Il Governo vorrebbe promulgare bonus economici per ottenere uno sconto in bolletta, in modo tale da alleggerire la questione economica di questo grave periodo che stiamo vivendo. I beneficiari saranno coloro che presentano un reddito ISEE minore di 15 mila euro.

Bonus 600 euro: un nuovo fringe benefit

Di recente abbiamo visto cosa fare per ottenere il bonus da 600 euro, ma con il Decreto Aiuti Bis quel che cambia è la novità proposta sotto forma di fringe benefit. Le aziende potranno dar la possibilità ai propri dipendenti, di poter usufruire questo sconto in bolletta e non di ottenere “denaro cash”.

All’interno dell’articolo 12 del Decreto Aiuti Bis si legge:

Non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, entro il limite complessivo di 600 euro.

Non è necessario presentare alcuna domanda, in quanto l’incarico di accreditare il bonus da 600 euro (valido anche per il pagamento di utenze domestiche quali acqua, gas e luce), spetta unicamente all’azienda.

L’azienda stessa potrà stabilire con il fornitore, di erogare il bonus direttamente al suo dipendente. Viceversa, il contributo potrà esser corrisposto la lavoratore direttamente sotto forma di “rimborso” nella sua busta paga mensile, previa fattura.

Quindi il datore di lavoro può compiere sostanzialmente due decisioni: rimborsare o pagare i costi delle utenze domestiche al suo dipendente. Oltre alla facoltà dell’azienda di erogare o meno il bonus da 600 euro, è necessario che l’ISEE del beneficiario sia inferiore a 15 mila euro.











