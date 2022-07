Bonus 600 euro per lavoratori/ A chi spetta e come fare domanda per averlo

Per poter ottenere il bonus di 600 euro per i lavoratori, rimangono ancora pochi giorni. Ma prima di specificare la data di scadenza, è importante comprendere quale categoria di lavoratori ne potrà beneficiare e tutti i requisiti indispensabili per la loro approvazione.

L’indennità pari a 600 euro, viene dettagliata nel Messaggio n° 2576 del 27-06-2022 dell’INPS. Al suo interno viene specificato l’ultimo termine per presentare le domande, a chi è destinato e in che misura sarà possibile usufruirne. Di seguito, spiegheremo tutto nei minimi dettagli.

Bonus da 600 euro per i lavoratori: chi può beneficiarne

Premettendo che il bonus da 600 euro per alcuni lavoratori è stato pensato per coloro che hanno sofferto le conseguenze economiche post restrizioni da Covid-19, l’indennità è disponibile soltanto per una parte di categorie:

Pescatori autonomi ;

; Proprietari armatori e armatori ;

e ; Soci lavoratori autonomi che gestiscono un’attività internamente ad una cooperativa della piccola pesca.

Chiarite le categorie di lavoratori che potranno usufruire dell’indennità da seicento euro, va sottolineato che per poter ottenere – come ultimo step – il sussidio economico in questione, il lavoratore dovrà dimostrare di aver fatturato o percepito meno a causa delle restrizioni post Covid-19.

Bonus da 600 euro per i lavoratori: come fare domanda

Il primo termine ultimo per presentare la domanda per ottenere l’indennità da 600 euro per alcuni lavoratori, era in scadenza il 31 dicembre dello scorso anno. La proroga (non perentoria), è concessa soltanto a coloro che hanno visto rifiutarsi la prima volta, la loro domanda.

Per poter inviare una nuova richiesta, vi sono essenzialmente due soluzioni:

Tramite il portale ufficiale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. È sufficiente recarsi nella apposita sezione “Indennità Covid-19”, e spedire la nuova documentazione richiesta. Sempre entro il 17 luglio del 2022, è possibile spedire la documentazione richiesta all’indirizzo ufficiale riesamebonus600.nomesede@inps.it.

È indispensabile in questo caso, rispettare la nuova scadenza vista poi, l’impossibilità di accettare nuove domande una volta superata.

