Bonus 700 euro senza ISEE/ Ecco le categorie fortunate che lo riceveranno (29 agosto 2023)

Di recente, è attivo un nuovo bonus da 700 euro ottenibile senza ISEE. Si tratta di una misura, con cui l’Ente Bilaterale del Terziario Trentino vuole aiutare le famiglie e i lavoratori di una certa categoria (che vedremo ben presto).

Le agevolazioni offrono un supporto concreto a quelle famiglie che devono affrontare i costi legati alle bollette, e al rialzo delle spese globali. Tale benefit fiscale, va ottenuto senza la necessità di presentare L’ISEE.

Bonus 700 euro senza ISEE: a quali lavoratori è destinato?

Il bonus da 700 euro senza ISEE, è stato promosso dall’Ente Bilaterale del Terziario Trentino. I beneficiari sono i lavoratori che lavorano presso le società aderenti all’iniziativa, e quest’agevolazione è destinata a chi ha sottoscritto dei contratti nazionali appartenenti al settore terziario.

I settori ritenuti “cruciali”, sono quelli legati ai trasporti e alla cultura, ecco perché questo incentivo mira al supporto economico dei lavoratori impiegati in questi due settori. A fronte di ciò, il bonus da 700 euro è destinato come sussidio alla borsa di studio, e alle spese affrontante per spostarsi.

Sussidio per le borse di studio

Il primo sussidio è destinato agli studenti più meritevoli, che sulla base delle loro performance, possono ottenere un’assegnazione economica su base individuale. L’obiettivo è quello di promuovere gli studenti ed anche i lavoratori, impegnati nei settori precedentemente citati.

Per i laureati nel periodo 2022/2023 o per i figli dei soggetti impiegati in quei due settori, la prima forma di sussidio è quella di 700€ da percepire anche senza ISEE.

Le cifre per l’assegnazione delle borse di studio, come già detto, dipendono dal merito dello studente. La richiesta va fatta entro 90 giorni dopo aver conseguito il titolo di studio. Potranno aderire anche coloro che hanno lavorato per almeno un anno, nei due anni prima di diplomarsi o laurearsi.

Sussidio per il trasporto pubblico

Il sussidio da 700 euro senza ISEE, può essere ottenuto anche da quei lavoratori che lavorano nel settore dei trasporti. L’obiettivo, è quello di premiarli grazie ai loro sforzi, compensando così, un contributo economico a fronte degli spostamenti effettuati nel tragitto casa – lavoro e viceversa.

