Bonus acqua potabile 2023/ Cos’è e come si può fare richiesta

La situazione per quanto riguarda il tema per la proroga del bonus dell’acqua potabile 2023, dovrebbe essersi sbloccata, infatti ti mostreremo di seguito le scadenze e l’ per ottenere l’agevolazione attraverso l’Agenzia delle Entrate.”

Secondo quanto è stato stabilito dal Governo Meloni, la proroga del bonus dell’acqua potabile 2023, ha ottenuto l’estensione per tutta la durata del 2023.

Proroga bonus acqua potabile 2023, di cosa si tratta?

La proroga bonus acqua potabile 2023 è un’agevolazione destinata a tutti coloro che hanno installato un sistema per il miglioramento dell’acqua potabile.

A fronte di ciò, si ha la conferma definitiva della proroga, che ha come scopo, quello di ridurre il consumo di contenitori di plastica. È previsto infatti, un credito d’imposta del 50% delle spese sostenuto per l’acquisto e l’installazione dei seguenti sistemi: Tutti i sistemi appena elencati, sono finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate dagli acquedotti.

Come fare richiesta per ottenere il bonus?

Per richiedere il bonus acqua potabile 2023, bisogna confrontarsi con l’Agenzia delle Entrate tramite un’apposita comunicazione.

Il bonus acqua potabile 2023 in questione è destinato a tutti coloro che lo scorso anno (2022), hanno installato un sistema di mineralizzazione, raffreddamento o filtraggio presso le proprie strutture. Per richiedere tale rimborso, si ha tempo fino al 28 febbraio.

Altrimenti come spiega l’Agenzia delle Entrate, è possibile inviare la comunicazione, dopo averla predisposta in un file. I file dovranno essere sottoposti a controlli di conformità utilizzando il software reso disponibile dalla stessa Agenzia delle Entrate.

Tutti i file non controllati, verranno scartati e tutte le comunicazioni all’interno di essi non saranno presi in considerazione.











