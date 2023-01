Bonus acqua potabile 2023/ Fino al 50% di credito di imposta: come richiederlo

Anche il 2023 sembrerebbe esser un anno ricco d’agevolazioni. Il bonus dell’acqua potabile è stato prorogato anche per tutto quest’anno. Molti lo conoscono come “bonus depuratore“, perché effettivamente i cittadini vengono “ricompensati” in caso di installazioni e acquisto di nuovi sistemi di filtraggio.

Si tratta di sistemi pensati per migliorare la qualità dell’acqua, che prevedono un credito di imposta del 50% che aiuti a migliorare appunto il filtraggio, ma che allo stesso tempo incentivi il consumo tramite rubinetto piuttosto che continuare ad inquinare il pianeta con le bottiglie di plastica.

Bonus acqua potabile 2023: come funziona e requisiti per ottenerlo

Il bonus acqua potabile 2023 prevede un importo differente rispetto a quello previsto nel 2022. Quest’anno i privati potranno ottenere un credito di imposta al 50% su un massimo di 500€, mentre le imprese potranno arrivare fino a massimo 2.500€.

Il credito può esser sfruttato tramite compensazione con l’F24. I privati (coloro che non hanno attività di impresa e non sono lavoratori autonomi) invece, potranno godere del beneficio tramite la dichiarazione dei redditi fino a quando non avranno usufruito dell’intero contributo.

Le domande dovranno esser spedite telematicamente all’Agenzia delle Entrate, che si accerterà della documentazione idonea a certificare le spese in questione. Quest’ultime, dovranno esser comprovate tramite documento commerciale oppure fattura elettronica.

In assenza di una delle prove appena suggerite, la domanda potrebbe esser negata con effetto immediato. A tal proposito, affinché si possa ottenere l’approvazione, è necessario rispettare le scadenze che sono state prefissate.

Per poter ottenere il bonus dell’acqua potabile o del depuratore, è indispensabile far richiesta entro il 28 febbraio del 2023, i cui allegati dovranno contenere le spese sostenute fino al 31 dicembre del 2022.

Per i cittadini che fossero interessati ad ampliare l’argomento, potranno farlo consultando la pagina apposita dell’Agenzia delle Entrate. La domanda è già inviabile a partire dall’1° febbraio e chiaramente sempre relativamente all’anno in corso, 2023.











