Bonus acqua potabile/ Agevolazione in scadenza: ecco fino a quando (21 dicembre 2023)

Il bonus per l’acqua potabile è in scadenza. Tutti coloro che hanno voluto usufruire di una agevolazione per migliorare il proprio impianto, potranno godere di un credito di imposta pari al 50% di quanto sostenuto.

L’unico spazio temporale per poter usufruire dell’agevolazione sotto forma di credito di imposta, rimane il 14 febbraio del 2024, che prenderà in carico soltanto i costi sostenuti per migliorare l’impianto d’acqua potabile, relativamente all’intero anno 2023.

A stabilire il bonus idrico è stato il DM 27 settembre 2021, numero 395, che ha previsto il credito d’imposta al 50% delle spese sostenute per poter migliorare la qualità dell’acqua erogata dagli acquedotti, e quella potabile che esce dal rubinetto di casa.

Bonus acqua potabile: come funziona e chi ne ha diritto?

Il bonus per ottenere un credito d’imposta sull’impianto di acqua potabile, può essere ottenuto a patto di inoltrare la domanda entro e non oltre il 14 febbraio del 2024.

Prima di inviare la propria richiesta, ecco quali elementi concorrono all’ottenimento del bonus idrico:

Non aver speso oltre mille euro per ciascuna unità immobiliare (valido per le persone fisiche e non per chi esercita un’attività economica); Non aver sostenuto spese oltre o pari a 5 mila euro per ciascun immobile adibito ad attività istituzionale o commerciale (richiesto dai soggetti).

Affinché il bonus idrico venga validato con successo, occorre evidenziare quali sono le installazioni più plausibili che possono essere concesse:

Filtraggio; Mineralizzazione, Addizione di anidride carbonica alimentare E290 e/o raffreddamento.

Così come ogni ulteriore agevolazione da erogare, anche il metodo di pagamento è indispensabile. Il bonus idrico non prevede il pagamento in contanti, ma affinché si possa ottenere va comprovato con una tracciabilità elettronica e un documento commerciale (come la fattura elettronica), in cui si legge il nome del soggetto richiedente del credito.

Il bonus per l’acqua potabile è sfruttabile tramite compensazione F24, o ancora tramite la dichiarazione dei redditi qualora il credito spettasse a persone fisiche non sono esercitano attività d’impresa o lavoro autonomo.











