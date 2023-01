Bonus acquisto prima casa 2023/ ISEE essenziale: cosa occorre per comprare l’immobile

Bonus acquisto prima casa 2023: cosa prevede l’esenzione?

Il bonus acquisto della prima casa nel 2023 è stato confermato. Questo significa che i giovani under 36 che desiderano comprare il loro primo immobile (con finalità abitativa), potranno farlo anche quest’anno, risparmiando sotto il profilo economico, un po’ di soldini.

Come già sappiamo, l’agevolazione prevede l’esenzione del pagamento dell’imposta di bollo, della imposta di registro, catastale e ipotecaria, e in caso di eventuale acquisto soggetto ad Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), il riconoscimento di un credito d’imposta pari al tributo corrisposto in relazione all’acquisto.

Bonus acquisto prima casa 2023: che documentazione fornire

Il bonus acquisto sulla prima casa nel 2023, nonostante sia valido e prorogato fino alla fine dell’anno, prevede che gli interessati dimostrino la loro situazione reddituale, cosicché le banche possano avere una garanzia aggiuntiva.

La documentazione da fornire è il noto Indicatore della situazione economica equivalente, il cui acronimo sta per ISEE. Per coloro che avessero intenzione di consultare in maniera approfondita la normativa, potranno farlo tenendo in considerazione l’ex articolo 64 del D.L. 73/2021.

Di seguito, tutte le circostanze ammissibili all’agevolazione per l’acquisto del primo immobile (ricordiamo per i giovani con età inferiore ai 36 anni): Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di «prime case» purché a scopo abitativo, salvo quelle rientrati nella categoria catastale A1, A8 e A9, come descritte all’interno della nota II-bis all’articolo 1, della tariffa, parte prima, associata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, che è stato conferito grazie al decreto a sua volta approvata, dal Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’abitazione e dell’uso (vedi comma 6 dell’articolo 64).

Il valore dell’ISEE non deve superare i 40 mila euro. Si tratta di un requisito (oltre a quello anagrafico), essenziale ai fini dell’approvazione del bonus della prima casa nel 2023. La documentazione che dimostra i redditi sopra espressi, dovrà essere presentata prima (o contestualmente), all’atto del rogito.











