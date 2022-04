Bonus affitti 2022/ Per studenti e lavoratori dipendenti, come averlo

Abbiamo già parlato di bonus affitti per i giovani per il 2022 applicabile anche a coloro che prendono in locazione una sola stanza, ma la detrazione d’imposta sugli affitti è una misura differente che si applica a chiunque abbia un reddito basso. Ma come funzionano davvero questo contributo?

Bonus affitti 2022: solo fino ad una soglia massima di reddito

Anzitutto va detto che questa il bonus affitti 2022 non prevede un ammontare unico per ciascun affittuario, ma è direttamente proporzionale al reddito complessivo di chi ne fa richiesta.

Se ne deduce che il primo requisito è quello di reddito che, complessivamente, non deve superare la soglia di 30.987,41 euro.

Per gli immobili affittati e adibiti ad abitazione principale, gli affittuari potranno beneficiare di una detrazione forfettaria pari a €300 se il reddito complessivo non supera i 15493,71, ma per i redditi superiori a questa cifra si avrà una detrazione di €150, con un tetto massimo di reddito a 30987,41.

Bonus affitti 2022: quali contratti sono ammessi per i lavoratori

Il bonus affitti 2022 spetta per i contratti di affitto stipulato in base alla legge 431/1998. Che sulla base della medesima legge all’articolo 2, comma 3, e articolo 4 commi 2 e 3, stipula un contratto di locazione convenzionale a dipendo l’immobile ad abitazione principale, la detrazione di imposta forfettaria è maggiore:

495,86 reddito complessivo appartiene alla prima fascia precedentemente citata;

per i redditi di seconda fascia si avrà una detrazione di imposta e di 247,90.

Oltre il tetto di 30.987,41 non si ha diritto alla detrazione.

Bonus affitti 2022: in caso di più locatari

Nei casi in cui un immobile sia locato sulla base della legge 431/1998, ma sia condiviso tra più locatari, la detrazione va:

Commisurata in base ai giorni dell’anno di fruizione del contratto;

Suddivisa sulla base del numero dei locatari.

Naturalmente perché ciò accada, necessario che le persone siano cointestatario di un contratto, quindi non basta la semplice convivenza.

Bonus affitti 2022: per i lavoratori

Il bonus affitti 2022 giovani invece fa entrare in gioco le detrazioni concesse ai lavoratori dipendenti e agli studenti. Ne abbiamo già parlato in riferimento al bonus affitti giovani 2022, ma questa detrazione è destinata effettivamente ai lavoratori dipendenti:

I lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune dove è situata l’attività lavorativa o nei comuni limitrofi

purché la nuova residenza sia distante almeno 100 km dalla vecchia e purché sia situato in una regione diversa;

La detrazione, laddove venisse riconosciuta, si applicherebbe ai primi tre anni di trasferimento.

L’ammontare della detrazione è direttamente proporzionale al reddito dichiarato e, più precisamente:

si ha diritto ad una detrazione principale di 991,60 annuali se il reddito complessivo non supera 15493,71 euro;

495,80 se il reddito complessivo è compreso tra 15493,72 e 30987,41;

oltre questa soglia non è concesso alcun tipo di detrazione.

Bonus affitti 2022: per gli studenti

Il contributo del bonus affitti 2022 sotto forma di detrazione per gli studenti invece è fissato al 19% per un importo complessivo non superiore a €2633. Per ottenere questa detrazione è necessario che i contratti di locazione siano stipulati con:

Un privato;

Campus e università;

Enti senza fine di lucro;

Cooperative.

Naturalmente l’immobile deve essere situato nello stesso comune di quello in cui è situata l’università presso cui si è iscritti oppure, eventualmente, anche nei comuni limitrofi. Il richiedente deve inoltre rispondere a determinati requisiti:

La detrazione può essere riconosciuta purché il domicilio, per motivi di studio, sia distante almeno 100 km dall’abitazione in cui si risiede;

È necessaria l’iscrizione ad un qualsiasi corso di laurea, ad eccezione del dottorato di ricerca, di chi è iscritto ad un master universitario e/o corsi di specializzazione.

