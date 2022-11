Bonus affitto 2022/ La soluzione contro l’inflazione e carovita

Il bonus affitto del 2022 in concomitanza con un’agevolazione per pagare la spesa, potrebbe aiutare tantissime famiglie che toccano o addirittura sono al di sotto, della soglia di povertà. La situazione attuale è altamente peggiorata, dato che l’inflazione è salita al 12%.

Dato che i contributi statali prevedono delle risorse economiche limitate, fortunatamente molti Comuni si sono abilitati per favorire le famiglie in difficoltà, mettendo a disposizione delle somme economiche per pagare la spesa o in alcuni casi, i canoni di locazione.

MANOVRA & POLEMICHE/ "La prudenza ci aiuterà anche contro l'inflazione"

Bonus affitto 2022: come poterlo richiedere

Il bonus affitto del 2022 è un’agevolazione presentata da alcuni Comuni italiani, per aiutarli a contrastare la crisi a cui stiamo andando incontro. Il Reddito di Cittadinanza sarà eliminato presto, e questa soluzione potrebbe portare il Governo a promuovere un aumento dei salari.

CIBO SINTETICO/ Coldiretti, 200mila firme contro la deriva che mette a rischio il Made in Italy

Eliminando i sussidi sociali ed incentivando il lavoro, si avrebbero maggiori risorse economiche e più possibilità di far fronte al carovita. Prima che ciò si realizzi, vediamo nei dettagli cosa ad esempio, sta proponendo il Comune di Viareggio.

Tutto ciò che bisognerebbe fare è recarsi sul sito ufficiale del Comune in cui si vive e cercare il bando per la quale si nutre interesse. Questo significa che ogni condizione varia in base al Comune italiano.

Misura Unica per l’Affitto promosso dalla Regione Lombardia

Per fare un esempio pratico sul bonus dell’affitto del 2022, potremmo portare l’esempio della “Misura Unica per l’Affitto” promosso dalla Regione Lombardia. Una soluzione ideale per quelle famiglie in difficoltà, che cercano un contributo economico per ottenere delle agevolazioni sul canone di locazione.

RIFORMA PENSIONI 2022/ Orlando: Opzione donna va lasciata com'era

La Lombardia (previa accettazione di requisiti anagrafici e reddituali), mette a disposizione delle risorse economiche per aiutare chi non ha un reddito ISEE sufficientemente alto, da poter sostenere tutte le spese necessarie per vivere.

Queste sono le uniche soluzioni attuali per usufruire del bonus affitto del 2022 e per ottenere ulteriori agevolazioni di spesa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA