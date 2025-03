Chi non ha una casa di proprietà può far richiesta per il bonus affitto 2025. Gli aiuti possono variare tra studenti fuori sede, under 30 o semplicemente quelle persone fisiche che hanno un ISEE medio basso e hanno un contratto di locazione regolarmente registrato.

I benefici legati ai contratti di affitti prevedono la detrazione fiscale sul modello 730, che però differisce in base alla propria condizione lavorativa, reddituale e talvolta anche “geografica”. Rispetto alle opportunità che presentiamo, va detto che la convenienza va valutata soggettivamente in quanto non c’è possibilità di cumularle tra loro.

I bonus validi per chi è in affitto nel 2025

Chi è in cerca di un bonus affitto 2025 e per ridurre i costi legati alle rate mensili, è possibile far riferimento a quanto contenuto nell’articolo 16 e comma 1 del TUIR. Si tratta di una agevolazione che viene garantita alle persone fisiche con un reddito inferiore a 30.987,41€ annui e con un contratto a canone libero.

L’aiuto è sotto forma di detrazione fiscale e può variare tra 150€ e 300€. L’indennità minore viene garantita a fronte di un ISEE compreso tra 15.493,71€ e 30.987,41€. Mentre l’aiuto economico sale a 300€ al di sotto del tetto minimo, ovvero 15.493,71€.

Mentre se il contratto è a canone concordato, il benefit concettualmente resta lo stesso ma gli importi sono differenti. In questo caso la detrazione più alta corrisponde a 495,80€, mentre la più bassa è 247,90€.

Agevolazioni per gli under 31

Le agevolazioni richiedibili – in affitto – da chi ha meno di 31 anni possono essere al di sotto del 20% rispetto al canone di locazione annuo (se si superano gli 11.899€ annui) oppure per una detrazione fissa corrispondente a 991€ se l’importo fosse più basso.

Tuttavia, c’è da dire che il tetto massimo di detrazione fiscale – valida per una durata di 4 anni – è fissato 2.000€. Per riuscire a ricevere il benefit è indispensabile avere la residenza fiscale nell’appartamento e non l’immobile come “prima casa” non dev’essere naturalmente, quella dei genitori.

Tra le ulteriori agevolazioni da inserire nel 730 non possiamo omettere il 19% su una soglia massima pari a 2.633€ (per gli studenti fuori sede) e la detrazione fiscale per i lavoratori che si spostano lontani da casa per motivi di lavoro.