Bonus affitto giovani 2023/ Fino al 20% di risparmio sul canone, ecco come ottenerlo

Il bonus affitto giovani 2023 è un’occasione utile per poter uscire da casa, e rendere “felici” i propri genitori. Non per la distanza, per dimostrare che ancora oggi, è possibile guadagnare una propria autonomia, senza chiedere soldi a nessuno.

Un’impresa che in Italia sembrerebbe impossibile, ma che tirando le somme, sarebbe realizzabile. Come? Sicuramente grazie agli aiuti. Dopo il bonus prima casa per gli under 36, arriva anche l’agevolazione per spendere meno in affitto. Vediamo come funziona e quanto poter ottenere.

Bonus affitto giovani 2023: fino ad un massimo di 2 mila euro

Il bonus affitto giovani per il 2023 è stata confermata. Si tratta di un benefit che consente di ottenere una detrazione IRPEF sul canone di locazione. L’agevolazione consiste in una detrazione massima del 20%, su un importo massimo pari a 2.000€.

La detrazione potrà essere sfruttata per un massimo di quattro anni (i primi), mentre per quelli successivi essa cesserà la sua validità. I requisiti sono due: anagrafici e reddituali, oltre che abitare in una residenza differente da quella dei propri genitori.

Il requisito anagrafico consiste nell’avere meno di 31 anni d’età. Quello reddituale, prevede che il giovane non potrà avere un reddito annuale e chiaramente personale, oltre i 15.493,71€. Tale beneficio potrà essere richiesto dagli studenti e dai lavoratori fuori sede.

Rispetto al requisito dei “fuori sede”, o comunque di tutti i giovani under 31 che desiderano usufruire del bonus, la domanda per il bonus affitto giovani 2023 verrà accettata soltanto se la nuova residenza (in cui abiterà il soggetto beneficiario del bonus giovani 2023), sia ad almeno 100 km rispetto a dove vivono i genitori o l’abitazione in cui abitava in precedenza (ad esempio da soggetti diversi dai genitori).

La domanda per ottenere il bonus affitto giovani 2023 potrà esser spedita telematicamente all’Agenzia delle Entrate, che richiederà i documenti quali: dati personali, contratto d’affitto, tipologia abitativa e altri dati dell’immobile. Una volta accettata la domanda, il bonus sarà usufruibile sotto forma di “importo a rimborso” oppure sconto sulle “tasse da versare“.











