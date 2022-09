Bonus affitto giovani/ Incentivi fino a 2000 euro per lasciare casa: come ottenerli

Nel 2022 i giovani che vorrebbero lasciar casa, potrebbero interessarsi al bonus affitto fino ad ottenere 2000 annui da detrarre fiscalmente per un periodo massimo di 4 anni. Un’occasione in più per poter iniziare il percorso di indipendenza sotto la soglia media italiana.

In Italia rispetto alla media europea, i giovani lasciano casa dei genitori ben 4 anni dopo rispetto a tutti gli altri paesi. Nel nostro Bel Paese un ragazzo italiano decidere di andare a vivere da solo all’età di 26 anni (in media), nel resto dell’Europa a 22 anni mediamente, è già fuori casa.

Bonus affitto per giovani: come ottenere fino a 2000 euro annui

Il bonus affitto per giovani è ottenibile fino a massimo 2000 euro da detrarre fiscalmente. Il tempo massimo per usufruire di questa agevolazione è di quattro anni, a patto che l’ISEE presentato sia basso.

Oltre al requisito reddituale non manca quello anagrafico, la cui età minima è di 21 anni, quella massima di 31 (rispetto ai 30 anni) della scorsa normativa. Quanto all’ISEE, il massimo consentito è di 15.493,71 euro all’anno e non oltre.

Sotto i trentasei anni lo Stato italiano sta cercando di aumentare gli incentivi al fine di far realizzare e rendere indipendenti i giovani che saranno il futuro del nostro Bel Paese. Infatti non mancano altre agevolazioni come ad esempio l’accensione di un mutuo a tasso zero o il 100% finanziato per comprare la prima casa

Per i primi 4 anni a partire dalla stipula del contratto, è previsto il 20% di sconto massimo sul totale del canone. A conti fatti ci ritroveremo da un minimo 991,60 euro ed entro un massimo di 2.000 euro in meno sulla locazione.

Affinché la domanda venga approvata senza problemi, il richiedente dovrà aver trasferito la sua residenza presso una abitazione, purché – come si potrà ben intuire – diversa da quella dei genitori. La reputiamo un’ottima soluzione per incentivare i giovani ad andare via di casa.

