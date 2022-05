Bonus affitto Isee 2022/ Cos’è e come richiedere la misura al comune di competenza

Bonus affitto Isee 2022, in che cosa consiste: dipende da regioni e comune

Per aiutare gli italiani in un momento di difficoltà, il Governo ha previsto quest’anno anche il bonus affitto Isee 2022. Si tratta di uno dei contributi per la locazione per aiutare le famiglie che vivono in affitto e hanno un reddito basso. Il bonus rientra tra gli aiuti da richiedere per chi appunto non ha la possibilità di pagare a pieno il proprio affitto o per chi necessita di un aiuto economico in base al proprio reddito. Le risorse provengono dal fondo nazionale per il sostegno alla locazione che sono distribuite dalle singole regioni e assegnate con bandi comunali.

Ecco dunque perché abbiamo bonus affitti in diverse regioni d’Italia, con avvisi in singoli comuni. Essendo divise geograficamente, le risorse sono disponibili in diversi periodi di tempo e inoltre con regole e modalità di erogazione diversi per ognuno. Tutto dipende dunque da regioni e comune, che hanno anche diverse soglie di Isee da dover rispettare per poter accedere al bonus affitto 2022.

Bonus affitto Isee 2022, come richiederlo

Il bonus affitto Isee 2022, come abbiamo già specificato, è differente da comune a comune. In Lombardia ad esempio si può richiedere se si ha un Isee fino a 35.000 euro con regolare contratto d’affitto. Sono ben 34 i milioni di euro stanziati dalla regione e ripartiti tra i comuni, che analizzano la domanda di ogni richiedente. La Liguria ha stanziato 7,5 milioni di euro fra i comuni. Chiusi invece i bandi in Campania e Sicilia ma potrebbero riaprire.

Ma come si richiede il bonus e quali sono i requisiti? Bisogna ovviamente avere un Isee minore della soglia stabilita, essere cittadini italiani, non essere assegnatari di immobili di edilizia agevolata convenzionata, possedere un contratto di locazione e pagare regolarmente l’affitto. Potrebbero poi esserci altri criteri da rispettare diversi comune per comune, che ovviamente vanno analizzati nei singoli casi da chi va a presentare la domanda. Presso il proprio comune di residenza, dunque, maggiori novità sul bonus affitto Isee 2022, una misura pensata per aiutare gli italiani.

