Bonus affitto ISEE 2022/ Requisiti, importi e come far richiesta per ottenerlo

Il bonus affitto tramite ISEE previsto per il 2022, viene consentito a tutti coloro che presentano una dichiarazione dei redditi bassa, potendo risparmiare (previa accettazione) fino a massimo 3.000 euro sul contratto di locazione.

Nonostante il Governo abbia già approvato il sussidio per ridurre il canone di locazione, ancora dev’essere reso disponibile. La novità prevede una serie di detrazioni fiscali e sconti per tutti i giovani che affittano una stanza o intero immobile per motivazioni personali.

Bonus affitto ISEE 2022: come funziona?

Il bonus affitto tramite ISEE e che sarà valido nel 2022, è destinato ai giovani under 31. Il funzionamento è molto semplice, è possibile avere uno sconto totale (fino a €3.000, dipende dal proprio reddito annuale), sul canone di locazione.

Nel frattempo però, alcune Regioni di Italia hanno deciso di temporeggiare con una normativa – appunto regionale – la cui somiglianza è molto vicina all’agevolazione stabilita dallo Stato italiano. Riportiamo il caso della Lombardia e la Sicilia, dove è possibile far richiesta al Comune per poter ottenere – previo ISEE basso – un importo bonus per poter risparmiare sul canone d’affitto. L’agevolazione sugli affitti pensati dalle regioni (suggeriamo di controllare sempre in base alla propria regione di residenza), valgono fino al 31 dicembre 2022.

La scontistica può essere applicata sia sulle spese fiscali – previa detrazione – per il canone della singola stanza, ma anche se si trattasse di un affitto inerente all’intero immobile. L’ISEE massimo da non superare varia in base alla Regione di propria appartenenza. Per usufruire del bonus affitto ISEE 2022 in Lombardia ad esempio, la dichiarazione massima dev’essere pari a 35.000 eur0. L’istanza per poter godere delle agevolazioni fiscali e degli sconti sull’affitto per i ragazzi under 31, dev’essere inviata all’Agenzia delle Entrate in base alla scadenza prefissata. In questo caso la scadenza massima è il 30 giugno 2022. Se non si inviasse entro tale periodo, allora lo sconto non sarà più applicabile, bensì si usufruirà di un credito di imposta.

