La richiesta per ottenere il bonus per l'affitto destinato ai neo assunti sta per scadere, ma ci sono dei requisiti specifici da rispettare.

Il 31 dicembre è il giorno della scadenza per ottenere il bonus affitto per i neo assunti. Si tratta di una agevolazione destinata esclusivamente ai lavoratori che hanno un contratto a tempo indeterminato e che vivono distanti da “casa”.

Per riuscire a beneficiare dell’aiuto da 5.000€ annui (vedremo presto le condizioni), devono sussistere dei requisiti minimi da dover rispettare, ecco di seguito cosa prevede la normativa in vigore.

Guida al bonus affitto per i neo assunti

I neo assunti possono ricevere un bonus fiscale da 5.000€ annui da sfruttare sia nel canone di affitto che per la manutenzione ordinaria dell’appartamento locato. Occorre però soddisfare delle condizioni specifiche.

La prima regola è di essere stati assunti a tempo indeterminato entro dall’inizio (dal 1° gennaio) ed entro la fine del 2025 (31 dicembre). Inoltre il reddito da lavoro precedente (anno 2024) non dev’essere stato più alto di 35.000€. Un ultimo aspetto deve riguardare la distanza dalla propria residenza. Ci devo essere almeno 100 chilometri di distacco e il trasferimento è ammesso anche nella stessa Regione (e la residenza fiscale va trasferita nello stesso Comune in cui si lavora).

Quanto dura l’incentivo?

La Legge di Bilancio non è stata ancora pubblicata, e dunque non è dato sapere se il bonus sull’affitto verrà rinnovato anche il prossimo anno. Tuttavia, è possibile far richiesta anche nel 2026 ma a patto che l’assunzione sia avvenuta entro quest’anno.

Aiuti ai giovani studenti

Anche per i giovani che studiano lontano da casa è previsto un aiuto da sfruttare per ripagare parte delle spese. Dallo sconto anche per una stanza alla detrazione del 19% sull’importo di locazione annuale. Per l’accesso è importante che lo studente si trasferisca anche lui a 100 km di distanza dalla sua residenza originaria, e l’ISEE del nucleo familiare non sia più alto di 20.000€. Il tetto massimo per l’aiuto è pari a 279,21€, mentre la detraibilità massima non può risultare superiore a 2.633€. Attenzione infine all’agevolazione fiscale sui redditi nella fascia 120.000€ – 240.000€, dato che in questo caso si tratterebbe di un bonus parziale.

