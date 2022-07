Bonus affitto regionale/ Quanto risparmiare Regione per Regione e i requisiti

Nel 2022 il bonus per l’affitto regionale include la condizione in cui, i cittadini che stanno soffrendo economicamente per via del peggioramento post restrizioni del Covid-19, possono beneficiare di uno sconto sul canone d’affitto.

Ogni Regione infatti, stabilisce di applicare uno sconto sul canone di locazione, in base ai requisiti che soddisfa. Di seguito vedremo tutte le Regioni che aderiscono all’iniziativa per risparmiare un po’ di soldi sull’affitto annuale.

Bonus affitto regionale: quali Regioni aderiscono all’iniziativa

Il bonus d’affitto regionale non riguarda lo sconto applicabile ai giovani in affitto under 31, che quello è erogato dal Governo stesso.

In questo caso, ogni Regione è libera di applicare le sue condizioni, i suoi sconti e tutti i requisiti necessari per farne richiesta.

Bonus affitto regionale 2022: Lombardia

Sul sito della Regione Lombardia, si legge che godere dell‘agevolazione sul canone d’affitto, è necessario soddisfare questi requisiti:

Possedere un regolare contratto di affitto (privato) da minimo sei mesi. Dimostrare di esser in difficoltà per colpa del Covid-19 (perdita del lavoro, riduzione del salario o orario). ISEE inferiore a 26 mila euro.

Si potrà fare richiesta entro e non oltre, il 31 dicembre 2022. Lo sconto si potrà applicare fino a 10 mesi consecutivi.

Bonus affitto regionale 2022: Emilia Romagna

L’Emilia Romagna replica similmente ciò che è stato deciso dalla Lombardia. Potranno beneficiare dello sconto sull’affitto le famiglie che hanno avuto difficoltà a causa del coronavirus.

I requisiti sono i seguenti:

ISEE meno di 17.154€ oppure massimo 35 mila euro a patto che l’IRPEF 2022 risulti ridotto del 25% rispetto al 2021. Il massimo contributo ottenibile è pari a 3 mensilità, il cui singolo importo non può superare 1500 euro.

Le tempistiche massime per inviare la domanda sono fino al 21 ottobre dell’anno 2022.

Bonus affitto 2022 per la Regione Puglia

La Puglia conferma il suo bonus affitto regionale, aggiungendo 35 città oltre le vecchie 131, per favorire il canone agevolato dell’affitto.

Al momento, si attende la conferma ufficiale tramite il bando, che dovrebbe uscire a breve.

