Bonus affitto turismo/ Credito di imposta anche sull’IMU: a chi spetta?

Il bonus affitto turismo (valido anche per l’IMU), è destinato a quelle imprese alberghiere, che come dice il termine stesso, offrono degli alloggi per i cittadini che si trovano in vacanza. L’agevolazione viene data sotto forma di credito di imposta, da poter usufruire in determinati mesi al 60% per la locazione, e al 50% per l’IMU.

In poche parole, il credito di imposta viene concesso sia sulla base del canone di locazione, che sulla 2° rata dell’Imposta Municipale Unica. Solo che nel primo caso (dell’affitto), la misura è applicata al 60% del canone di locazione dei mesi relativi a gennaio, febbraio e marzo. Per l’IMU invece, al 50% della 2° rata del 2021.

Bonus affitto turismo (e IMU): che ne usufruisce?

Per chiarire meglio a chi è destinato il bonus di affitto per il turismo (e l’agevolazione sull’IMU), è necessario indicare esplicitamente, tutte quelle strutture che rientrano nell’agevolazione:

, (inclusi gli agriturismi); Imprese che controllano le strutture ricettive all’aria aperta;

Imprese del comparto congressuale, fieristico, complessi termali ed infine, i parchi tematici.

L’Imposta Municipale Propria è una tassa molto pesante, dunque anche godere di un credito di imposta al 50% rispetto al totale della seconda rata del 2021, è un’agevolazione molto importante per quelle imprese a carattere turistico.

Diniego del bonus per l’affitto del turismo

Potrebbe capitare, di aver ricevuto un diniego in merito al bonus affitto turismo. Le società coinvolte, possono tentarci nuovamente compilando e mandando una autodichiarazione relativa al modello del 30 giugno 2022, e trasmetterlo via PEC anche dopo il 28 febbraio.

Tala documento dovrà essere firmato digitalmente, e al suo interno dovrà esserci il codice fiscale di chi beneficerà del credito d’imposta.

Diniego del bonus per L’UMI nel settore turistico

L’agevolazione IMU del Turismo, potrebbe – anch’essa – esser rifiutata. Per tentare l’accredito dell’agevolazione, è possibile inviare il medesimo modello per l’affitto, ma inerente al provvedimento risalente al 6 settembre 2022.

