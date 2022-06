Il bonus affitto under 31 è una misura economica prevista dal Governo, per agevolare tutti coloro che in giovane età, vorrebbero rendersi indipendenti, pur non potendo permettersi di pagare un canone di locazione superiore rispetto ai loro introiti.

Il bonus da applicare al canone di locazione infatti, è valido per tutti quei giovani che non hanno ancora compiuto il trentunesimo anno d’età, e che soddisfano determinati requisiti reddituali (che vedremo di seguito).

Bonus affitto under 31/ Quanto si può risparmiare grazie a questa agevolazione: quali sono i requisiti previsti

Per poter richiedere il bonus affitto per gli under 31, innanzitutto è essenziale che l’immobili non rientri tra le seguenti categorie:

A/1 (abitazioni di tipo signorile),

(abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in villa),

(abitazioni in villa), A/9 (castello, palazzi con eminenti pregi artistici o storici).

Per il resto, poco importa che il canone venga pagato per una stanza, una casa o appartamento che sia.

Per inviare la domanda telematica all’Agenzia delle Entrate, è sufficiente disporre di un riconoscimento informatico come ad esempio SPID o CIE.

Ecco quali dati dovrà presentare domanda:

Informazioni personali;

Tipologia di immobile;

di immobile; Contratto d’affitto (stipulato regolarmente),

d’affitto (stipulato regolarmente), Documentazione reddituale.

Riguardo la documentazione relativa al reddito, occorrerà presentare il Modello 730 oppure il Modello Redditi (ex Unico).

Mentre, come ulteriori requisiti, eccoli in elenco:

Età compresa tra minimo 20 e massimo 31 anni ;

e massimo ; Reddito lordo che sia meno di 15.493,71 euro ;

che sia di ; Contratto di locazione regolare , con comprovata registrazione presso l’Agenzia delle Entrate;

di , con comprovata registrazione presso l’Agenzia delle Entrate; Casa, stanza o appartamento privato differente da quello genitoriale, e che non rientri tra gli immobili di lusso, nonché di categoria ERP, e ad uso turistico.

Bonus affitto per under 31: quanto viene detratto?

Grazie al bonus affitto per under 31, è possibile ottenere una detrazione pari al 20% rispetto al canone annuale che si dovrebbe sostenere (fino ad un massimo di due mila euro).

Dunque, il calcolo che si dovrà fare è semplice: ipotizzando di pagare 500 euro annuali, il totale sarà pari a 6 mila euro. A questi, va detratto il 20%, totalizzando 4.800 eur0. Dunque lo sconto mensile sarà di 100 euro, visto che il pagamento corrisposto del canone sarà di 400 euro.

Attualmente non è stata fissata una scadenza per il bonus affitto under 31, ma non per questo non possiamo non suggerirvi di affrettarvi prima che sia troppo tardi.











