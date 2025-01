Grande Fratello, bonus in arrivo per i concorrenti dopo le polemiche in Casa

Il ripescaggio andato in scena nella scorsa puntata del Grande Fratello ha sollevato nella Casa molte polemiche. I concorrenti ufficiali, ovvero coloro che non hanno abbandonato la Casa per televoto o per volontà propria, hanno trovato ingiusto il ritorno di chi, invece, è uscito per queste due motivazioni. Parole dure e vere e proprie proteste sono state attuate in questi giorni, a partire da Lorenzo Spolverato e Luca Calvani. Alfonso Signorini, prevedendo la reazione di Casa e pubblico, già lunedì in diretta aveva annunciato che anche gli inquilini ancora in gioco avrebbero avuto dei bonus, poi prossimamente rivelati.

Ebbene, questo bonus del Grande Fratello è stato confermato nel comunicato ufficiale della puntata di questa sera, 23 gennaio, su Canale 5. Ma di cosa si tratta?

Quale sarà il bonus in arrivo al Grande Fratello

Se agli ex concorrenti è stata data la possibilità di sottoporsi a nuovi televoti per poter rientrare (ben tre in totale), è certo che verrà data anche ai concorrenti ancora in gioco la possibilità di evitare l’eliminazione o, comunque, una seconda chance. Un bonus valido in questo senso potrebbe dunque essere un’immunità, da giocarsi in caso di nomination, escludendosi, dunque, dal televoto per l’eliminazione. Un’altra possibilità è quella che veniva data ai concorrenti fino allo scorso anno: una pesca di bussolotti, alcuni dei quali contengono il biglietto di ritorno in Casa. In questo caso, la scelta sarebbe affidata al caso (e non al pubblico), e probabilmente solo in quattro (così come capitato ora) avrebbero la possibilità di rientrare in gioco. L’ultima possibilità, ma meno probabile delle altre, è un possibile secondo televoto per gli eliminati, che seguirà le stesse modalità di questo ma nei prossimi mesi.

