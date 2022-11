Bonus aiuti COVID/ Entro quando ottenerlo? Modello di invio è stato semplificato

Ben presto si potranno ottenere altri bonus aiuti COVID. Il 30 novembre 2022 è la data di scadenza per presentare la dichiarazione in cui si richiedono gli aiuti previsti dallo stato. il documento riguarda più nello specifico il budget di 800.000 mila euro che va dal 1° marzo 2020 e il 27 gennaio 2021.

Il secondo importo è pari a 1, 8 milioni di euro per il periodo che va dal 28 gennaio 2021 al 30 giugno 2022. Per inviare tutta la documentazione necessaria ci sono due modi:

Schillaci: ordinanza Covid, no tampone fine quarantena/ Asintomatici ok dopo 5 giorni

Tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate; Tramite Entatel o Fisconline.

bonus aiuti COVID: semplificazione del modello di dichiarazione

La procedura pre richiesta del bonus aiuti COVID è stata semplificata. Il modello per l’autodichiarazione è stato da poco aggiornato, dall’Agenzia delle Entrate il 25 ottobre dopo le numerose richieste di semplificazione. Chi ha inviato la pratica prima dell’uscita del nuovo modello, non si deve preoccupare in quanto la sua dichiarazione risulta comunque regolare.

Atlas: "Carriera Fauci piena di flop"/ "Negli Usa ha causato danni ai bambini"

Tra i molteplici aiuti COVID dell’INPS, fino al 30 novembre è possibile godere di ulteriori agevolazioni.

La nuova modalità di compilazione per il Bonus aiuti covid prevede la possibilità di barrare la casella ES situata nella parte iniziale del riquadro. Possono barrare la casella in questione tutti i contribuenti appartenenti alle seguenti categorie:

Dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 hanno ricevuto gli aiuti indicati nel riquadro A dell’autodichiarazione;

Non hanno superato i massimali contenuti nella sezione 3.1

Non intendono fruire dei limiti imposti nella sezione 3.12 nel quadrante temporaneo.

Come abbiamo già riportato nell’articolo, il 30 novembre è la data di scadenza della presentazione del documento (per ottenere il bonus di aiuti COVID dallo Stato), ma c’è una seconda alternativa.

Atlas: "Lockdown sbagliati, da 2006 scienza li sconsiglia"/ "Serve protezione mirata"

Nel caso in cui il contribuente abbia avuto accesso ad altri benefici, deve inviare una prima dichiarazione obbligatoria entro il 30 di novembre, e la seconda entro 60 giorni dal primo pagamento.

Lo Stato in pieno periodo di emergenza ha già fornito altri aiuti, questo è da aggiungere agli altri.











© RIPRODUZIONE RISERVATA