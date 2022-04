Bonus alberghi 2022/ Invitalia, Come funziona e come fare domanda

Bonus alberghi 2022: erogato tramite Invitalia

Le misure di welfare messe in campo dal governo, riguardano anche il settore turistico alberghiero. Il Ministero del turismo con un avviso pubblicato sul sito 11 aprile 2022, ha reso pubblici i criteri per l’erogazione dei fondi disponibili per il cosiddetto Bonus alberghi 2022. Il bonus verrà erogato mediante la piattaforma di Invitalia, sono previsti alcuni termini per la presentazione della domanda ed è necessario presentare tutta la documentazione. Vediamo in che modo è possibile avere accesso a questi fondi.

Bonus stufa a pellet 2022/ Come funziona? Al 50% e al 65%, i due modi per ottenerlo

Bonus alberghi 2022: in cosa consiste

Il bonus alberghi 2022 è stato istituito con il decreto legge attuativo del PNRR , n. 152/2021.

La normativa prevede:

Un credito d’imposta fino al 80% ;

; Un contributo a fondo perduto fino al 50% per le spese sostenute dal 7 novembre 2021 fino al 2024.

Il bonus alberghi 2022 è destinato alle aziende e comprende un insieme di spese che, se volessimo fare una comparazione con i privati, rientrerebbe nei bonus ordinari e straordinari come il bonus casa e l’ecobonus.

Putin devia il gas russo/ Nuovi gasdotti per Cina, India e Africa

Più precisamente il bonus alberghi 2022 può essere richiesto per gli interventi di:

efficientamento energetico e ristrutturazione antisismica ;

e ; per l’eliminazione delle barriere architettoniche;

per le ristrutturazioni edilizie;

per le piscine termali;

per la digitalizzazione.

Per il contributo a fondo perduto, esiste un tetto massimo che può essere erogato e va da €40000 fino a €100000, ma solo se si rispettano alcune condizioni.

Il credito d’imposta invece può arrivare al 80% delle spese sostenute ed è utilizzabile in compensazione a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi saranno realizzati tramite il modello F24 da inoltrare all’Agenzia delle entrate.

Bankitalia/ "Subito interventi mirati per mitigare gli effetti della guerra"

Bonus alberghi 2022: come richiederlo

I beneficiari di questo strumento di welfare sono gli alberghi, gli agriturismi, le imprese ricreative, le imprese del comparto turistico, i campeggi, le fiere e congressi, gli stabilimenti balneari.

Più In generale sono ammesse tutte quelle aziende indicate sul sito di Invitalia, portale di riferimento per l’invio delle domande, che ha messo a disposizione una procedura telematica.

Come abbiamo detto il credito d’imposta nella misura del 80% delle spese sostenute, non deve però eccedere il tetto massimo previsto dal Ministero del turismo. Questo tetto sarà reso noto soltanto dopo la presentazione delle domande.

Quanto ai termini di presentazione della stessa, questi saranno pubblicati solo in un secondo momento sul sito del Ministero del turismo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA