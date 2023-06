Bonus alberghi 2023/ Arriva l’elenco ufficiale dei beneficiari (e le cifre spettanti)

Il bonus alberghi 2023 prevede un rimborso (sotto forma di credito di imposta del 65% sulle spese sostenute), da destinare ad una determinata cerchia di strutture ricettive (vedremo di seguito l’elenco completo), che mirano a restaurare gli edifici.

Gli interventi ammessi sono diversi, dunque il requisito più importante è quello di aver effettuato delle operazioni di restauro e altre che vedremo, che vengono ammesse dall’agevolazione.

Bonus alberghi 2023: requisiti e beneficiari

Come abbiamo accennato, dopo aver spiegato nei dettagli come funziona il bonus alberghi 2023, ecco quali sono gli interventi ammessi nell’agevolazione:

Manutenzione straordinaria;

Risanamento e restauro conservativo;

Ristrutturazione edilizia;

Rimozione delle barriere architettoniche;

Lavori per rafforzare l’efficienza energetica;

Aumento e nuove adozioni di misure antisismiche;

Acquisto di componenti d’arredo e mobili;

Costruzione di piscine termali, (esclusivamente per gli stabilimenti termali);

Acquisizione di attrezzature e dispositivi necessari per lo svolgimento delle attività termali, (anch’esso per i soli stabilimenti termali).

Il decreto ministeriale del 17 marzo 2022 numero 3934, ha pubblicato ufficialmente tutte le strutture ricettive che sono ammesse alla domanda per concedergli il bonus:

Alberghi;

Agriturismi;

Villaggi turistici;

Residence;

Alberghi diffusi;

Stabilimenti termali;

Campeggi.

Chiaramente la domanda non è più inviabile, perché i periodi ammessi erano quelli che andavano dal 13 giugno 2022 fino al 16 giugno massimo (sempre 2022). Tuttavia, soltanto a distanza di quasi un anno, il mistero del Turismo ha pubblicato quelli che sono i beneficiari ufficiali.

Bonus alberghi 2023: come usarlo

L’unica modalità ammessa per usufruire del bonus alberghi 2023, è tramite compensazione nel modello F24. Il codice tributo è stato stabilito dalla risoluzione numero 70 del 2022, che ha previsto l’uso del seguente codice: “6961“.

Il suo utilizzo non è più espresso in quote annuali. Ricordiamo inoltre, che il credito di imposta pari al 65% dei costi sostenuti vale soltanto per il periodo biennale 2020 – 2021, inerenti agli interventi di riqualificazione delle strutture medesime.

Questo è tutto ciò che occorreva sapere sul bonus alberghi e strutture ricettive del 2023.











