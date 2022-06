Bonus alberghi/ Come funziona, quanto ottenere ed entro quando far domanda

Via al bonus alberghi 2022, che è stato acconsentito nella giornata di oggi, giovedì 09 giugno 2022. Ma in cosa consiste? E chi saranno i destinatari? Di seguito, vedremo a chi p rivolta l’agevolazione e per quale motivo è stata pubblicata.

A disporre il bonus è stato il Ministro del Turismo con il Decreto del 17 marzo del 2022 numero 3934.

Bonus alberghi 2022: in cosa consiste e a chi è destinato?

Dal primo gennaio del 2012, le strutture ricettive hanno il cosiddetto credito di imposta. Questo bonus è destinato infatti agli albergatori e coloro che gestiscono delle strutture di questa tipologie, per agevolarli post danno causato dalla pandemia del Covid-19.

Di seguito, tutte le attività ammesse nel bonus alberghi:

alberghi

agriturismi

villaggi turistici

residence

alberghi diffusi

stabilimenti termali

campeggi.

Il bonus alberghi è una misura economica che è stata concepita per agevolare i titoli di alberghi e delle strutture ricettive (come dimostrato sopra), allo scopo di erogare un credito di imposta pari al 65% (purché non siano stati spesi oltre i 200 mila euro), per interventi di:

Manutenzione straordinaria;

Risanamento e restauro conservativo;

Ristrutturazione edilizia

Abolizione delle barriere architettoniche;

Incremento dell’efficienza energetica;

Adozione di misure antisismiche;

Componenti d’arredo e acquisto degli arredi;

Realizzazione di piscine termali, solamente per stabilimenti termali;

Acquisizione di attrezzature e apparecchiature allo scopo di svolgere delle attività termali, per i soli stabilimenti termali.

Così come per ogni bonus o agevolazione, anche in questo l’iniziativa dura fino a quando vi sono le risorse economiche disponibili. In questo caso le risorse complessive per soddisfare le esigenze dei ristoratori e albergatori, ammontano a 380 milioni di euro.

Attenzione invece alle scadenze per poter inviare la domanda e ottenere il bonus alberghi, che durerà fino e non oltre, lunedì 13 giugno 2022 (entro e non oltre le ore 17:00).

Per inviare correttamente e velocemente la domanda, è possibile farlo tramite il sito del Ministro del Turismo in via telematica.











