Bonus animali domestici 2023/ Addio al sussidio economico: che cosa è successo?

Il bonus per gli animali domestici del 2023 era stato proposto per agevolare le famiglie italiane che avendo un ISEE basso (minore di 15 mila euro), avrebbero potuto usufruire di un contributo economico per contrastare il rincaro della vita odierna e poter alleggerire le spese mensili.

Parliamo proprio al passato in quanto l’emendamento che era stato proposto nella Legge di Bilancio del 2023, è stato respinto. L’agevolazione economica prevedeva un sussidio fino a 450 euro totali. L’importo da corrispondere era di 150€ per ogni animale in proprio possesso.

Certificatori 110%/ Piovono sanzioni pesanti: fino a 2000 e sospensione "dall'albo"

Bonus animali domestici 2023: perché è stato cancellato?

Il bonus per gli animali domestici nel 2023 è stato cancellato. A proporre l’emendamento in questione era stata Michela Vittoria Brambilla, Membro della Camera dei deputati della Repubblica Italiana, anche candidata indipendente con il centrodestra in Sicilia e risultante iscritta nel Gruppo Misto.

Bonus colonnine elettriche 2023/ Rimborso diretto su acquisto e installazione

Pochi giorni fa, nello specifico questa settimana (martedì 20 dicembre 2022), la Commissione Europea ha deciso di non approvare e anzi, cancellare definitivamente – almeno per adesso – il sussidio economico che era stato proposto nella Legge di Bilancio del prossimo anno.

Il motivo di questa decisione poco carina, soprattutto alle porte del Natale, è legato non solo alla scarsità di tempo per formulare una soluzione migliore e più concreta, ma soprattutto per la mancanza di risorse economiche necessarie a far fronte all’erogazione dei 150€ fino a massimo 450€, “promessi” alle famiglie italiane.

Bonus occhiali 2023/ Valido anche per l'acquisto di lenti a contatto?

L’importo da accreditare alle famiglie italiane aventi uno o più animali domestici, dipendeva appunto, da quanti fossero presenti nel “nucleo familiare”. Il requisito era quello di esser iscritti all’anagrafe. Il valore monetario era su base annua, da corrispondere fino a 450€ per ogni animale, qualora una famiglia avesse avuto tre o più amici pelosi.

Come abbiamo spiegato in precedenza, il bonus per gli animali domestici nel 2023 sarebbe stato distribuito dall’INPS, soltanto a patto di soddisfare il requisito reddituale pari a 15 mila euro (da ISEE), annui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA