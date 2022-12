Bonus animali domestici 2023/ Fino a 450 euro: a chi spetta?

Il bonus animali domestici nel 2023 potrebbe diventare realtà. La proposta dell’emendamento è stata proposta dalla parlamentare Michela Vittoria Brambilla e sostenuta da altri partiti. Scopriremo di seguito, se la Legge di Bilancio approverà il bonus.

Anche se il testo della modifica non verrà approvato con certezza, sicuramente se ne parlerà tra i sindacati.

Bonus animali domestici 2023: in cosa consiste

Il bonus animali domestici del 2023, prevede un importo e requisiti specifici da rispettare. All’interno del testo proposto da Forza Italia, l’assegno previsto può arrivare fino a 450 euro per coloro che hanno tre o più animali.

Nello specifico, l’agevolazione prevede un assegno del valore di 150 euro per ogni animale domestico che si possiede, fino ad un massimo di 450 euro (come abbiamo già detto, solo se si è in possesso di tre e più animali domestici).

Il requisito reddituale da soddisfare ammonta ad un ISEE pari o inferiore a 15 mila euro annui. Il bonus animali domestici nel 2023, se venisse approvato, potrebbe essere a carico dell’ente nazionale INPS, che rimborserà la cifra una volta all’anno.

Buone notizie – se così possiamo classificarle – per i cittadini che hanno un ISEE minore a 7 mila euro, che potranno godere di un aumento doppio su ciascun animale domestico, fino ad un massimo di 900 euro annui.

In questo caso, il bonus degli animali domestici nel 2023, potrebbe attribuire fino a 300€ per ogni animale posseduto dal proprietario (se fossero tre totali).

Non è la prima volta che coloro che hanno un animale domestico possono godere di benefit economici. Ad esempio, ad agosto del 2022 abbiamo presentato la detrazione fiscale delle spese veterinarie, che agevolerebbero economicamente le famiglie italiane, che sono sempre più sommerse dalle spese.

Vedremo se il prossimo anno con questi bonus la situazione potrebbe migliorare.











