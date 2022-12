Bonus anti inflazione/ Agevolazione dipendenti PA: quanto ci costa questa manovra?

Il Governo avrebbe ideato il bonus anti inflazione pari all’1,5% sul salario delle PA (pubblica amministrazione). Una soluzione nata vista l’emergenza economica a cui dobbiamo far fronte per via del conflitto tra Russia e Ucraina.

Nonostante l’agevolazione economica venga definita “emolumento accessorio straordinario“, in realtà questa eccezione non sarà goduta da chiunque, ma soltanto dai dipendenti pubblici. Ma quanto influirà questa manovra sulle case dello Stato? Scopriamolo.

Bonus anti inflazione dell’1,5%: le casse dello Stato

Il Governo lo definisce bonus anti inflazione. Ma la realtà potrebbe essere tutt’altra, visto che l’1,5% di sussidio dello stipendio sarà erogato soltanto ai dipendenti assunti dalla Pubblica Amministrazione. Questa manovra però, inciderà e peserà di ben 1,8 miliardi di euro alle casse dello Stato.

Il Governo annuncia però, che soltanto un miliardo della cifra complessiva appena citata, peserà sulle casse della pubblica finanza, poiché il resto delle risorse saranno coperte in qualche modo dai bilanci locali.

Il bonus anti inflazione è anche noto come emolumento accessorio straordinario poiché queste manovre vengono effettuate solo e soltanto in periodi storici – per nostra fortuna – molto rari e anche critici. In questo caso, si tratta di una soluzione immediata per contrastare l’alto tasso di inflazione e stagflazione che sta coinvolgendo non solo l’Italia, ma tutto il mondo.

Parlare di bonus anti inflazione però, crediamo sia un po’ esagerato, dal momento in cui l’agevolazione economica è destinata soltanto ad un gruppo specifico di lavoratori (quelli della PA), e non ad un grande numero di soggetti.

Non di meno, i beneficiari (dipendenti di Pubbliche Amministrazioni), non soffrono neppure di povertà, visto che la soglia proveniente dal loro salario non è neanche lontanamente vicino alla soglia media di coloro che risulterebbero “poveri”.

Piuttosto, andrebbe erogato un bonus anti inflazione nei confronti dei cittadini con uno stipendio vicino o addirittura, sotto la soglia di povertà.

