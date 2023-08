Bonus anti inflazione/ Nuovo sussidio una tantum dopo RdC: ecco a chi (12 agosto 2023)

Il bonus anti inflazione è una nuova misura con cui il Governo Meloni è intenzionata a contenere i danni dal rialzo globale dei prezzi. Il sussidio economico è una tantum, e spetterà ad una platea di beneficiari piuttosto ampia.

Dopo l’abolizione del Reddito di Cittadinanza, moltissime persone sono scese nelle piazze delle grandi città d’Italia a manifestare il loro dissenso. Ecco perché il Governo ha pensato ad un nuovo sussidio economico che potrebbe far trovare dei miglioramenti (seppur lievi).

TURISMO/ Così l'inerzia della politica e il tafazzismo dei giornali continua a farci perdere ricchezza

Bonus anti inflazione: quanto verrà concesso?

Il bonus anti inflazione proposto e approvato dal Governo Meloni, prevede l’accredito di 150 euro – ricordiamo una tantum – da destinare non solo agli attuali percettori del Reddito di Cittadinanza (per chi ancora lo percepisce), ma anche per quei cittadini che hanno un ISEE minore di 35.000€ (pensionati, impiegati, ma anche possessori di P.IVA, i borsisti, gli addetti stagionali, i disoccupati e i lavoratori domestici).

INFLAZIONE USA/ Il rischio di una nuova ripartenza nonostante il rialzo dei tassi

Per poterne beneficiare va raccomandata l’importanza di essere residenti in Italia e di avere un codice fiscale valido. Le tranche di pagamento dipendono dalla propria posizione fiscale.

Ad esempio, chi percepisce il RdC otterrà i 150 euro a partire dal 15 agosto. Tutti gli altri cittadini (con i requisiti sopra esposti), avranno possibilità di ottenere questa somma di denaro dopo il 27 agosto. Tramite il sito INPS nella sezione in cui è presente il fascicolo previdenziale di ogni cittadino, si può scovare o meno, la possibilità di ottenere questo bonus (i controlli saranno a carico dell’ente INPS, che provvederà all’erogazione automatica).

TRA USA E UE/ E ora il debito torna nel mirino dei mercati (e di Bruxelles)

Il bonus anti inflazione è regolamentato dal Decreto Legge numero 21 del 21 febbraio 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 51 del 16 aprile 2023. Ad aggiungersi agli eventuali sussidi economici è la misura che arriverà nel mese di settembre, inerente al Supporto per la formazione e lavoro, voluta fortemente da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA