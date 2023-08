Bonus anti inflazione/ Quando si riceverà l’accredito sul conto corrente (23 agosto 2023)

Il bonus anti inflazione è la misura con cui il Governo, ha deciso di stanziare 150€ una tantum a tutte quelle famiglie e lavoratori, che stanno soffrendo la crisi economica, causata principalmente dai rincari e dal fenomeno dell’inflazione.

Il sostegno ai rincari (bonus anti inflazione), non esclude neanche coloro che percepiscono il Reddito di Cittadinanza, o altre indennità come la Naspi, le indennità a fondo perduto per il Covid–19 e/o Diss–Coll.

Bonus anti inflazione: quali requisiti soddisfare per ottenerlo

Il bonus anti inflazione è una misura – come già detto – che verrà corrisposta in modo una tantum. L’importo è pari a 150€, sicuramente una cifra non esosa, ma sufficiente per coprire parte delle spese quotidiane.

Oltre ai beneficiari elencati all’inizio, il bonus viene esteso anche ai collaboratori continuativi e coordinati, agli assegnisti di ricerca, ai dottori di ricerca, e chi lavora con un contratto di lavoro a tempo determinato.

Attualmente, non più possibile far nuove domande, perché i termini di scadenza sono stati di gran lunga superati. Quello che sta succedendo, nonostante l’INPS avesse dovuto destinare tale cifra entro il mese di febbraio 2023, è che vi sono dei ritardi sull’erogazione di tali cifre.

Ecco perché molti lavoratori o famiglie italiane, potrebbero ritrovarsi ad agosto, con 150 euro in più sul proprio conto corrente (è la cifra che sarebbe dovuta esser arrivata nei mesi precedenti del 2023).

La distribuzione dell’agevolazione dipende dal soggetto interessato: se si percepisce il RdC, la cifra farà cumulo con questa indennità. Il resto dei beneficiari, otterranno automaticamente l’accredito sul conto corrente bancario.

Il bonus anti inflazione non è certamente una misura definitiva, ma potrebbe essere un’ottima soluzione ideale a quelle famiglie e lavoratori, che stanno soffrendo la crisi economica, e chiaramente devono affrontare delle spese ingenti (in base soprattutto ai rincari, all’inflazione e alla stagflazione), di cui sono afflitti giorno dopo giorno.











