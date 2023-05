Bonus anziani 2023/ Fino a 500 euro per prendersi cura di sé stessi: come averlo

Il bonus anziani 2023 è un contributo economico che viene garantito a quelle persone non autosufficienti, o con necessità di accompagnamento, che arrivati ad una certa età, oltre a non poter vivere adeguatamente, non hanno le disponibilità economiche per usufruire di servizi per loro indispensabili.

Lo Stato recentemente, ha stanziato un bel po’ di fondi per consentire agli anziani, di poter usufruire di un benefit economico che gli consentisse di richiedere la dovuta assistenza sanitaria. Attualmente soltanto un aumento delle pensioni minime potrebbe contenere i danni dall’inflazione, e dal supporto che loro necessitano di ricevere.

Bonus spesa 2023/ Quasi 400 euro a famiglia per comprare i beni primari: come usarlo

Bonus anziani 2023: tutte le possibilità

Al momento lo Stato ha stabilito un bonus anziani del 2023 da destinare a chi ha un reddito basso, e un altro sussidio economico (in realtà potranno godere di prestazioni sanitarie gratuitamente), destinato a chi invece deve curare determinate patologie.

Al momento l’indennità di accompagnamento da destinare agli anziani con bisogno economico e sanitario, prevede 527,15 euro mensili. Tuttavia, è chiaro e reputiamo importante, fare una premessa molto importante: di recente il Governo Meloni avrebbe intenzione di unificare tutto in un solo assegno, oppure dare la possibilità di usufruire di tutti i servizi sanitari in modo del tutto gratuito.

Bonus occhiali 2023/ Voucher o rimborso? Come valutare la convenienza

Un altro sostegno economico è la card che equivale a 80 euro a bimestre. Gli anziani in questo caso, possono ottenere una scheda fisica, che gli permetta di poter spendere i soldi contenuti in essa, negli store e nei supermercati. Un’agevolazione che seppur differente dal sostegno sanitario, è pur sempre un aiuto economico non indifferente.

Attualmente per le prestazioni sanitarie è ancora in corso la pensione di cittadinanza, ma che verrà – quasi sicuramente – sostituita dal bonus sostegno, ovvero dalla possibilità detta precedentemente: sfruttare i servizi in modo gratuito, oppure ricevere un sussidio economico mensile da spendere in accompagnamento e servizi dedicati alla cura per la persona.

Bonus pensioni per chi resta al lavoro/ Ecco come funziona l'incentivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA