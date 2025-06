Recentemente l’INPS ha fornito delle nuove indicazioni in merito al bonus anziani 2025, specificando quali sono le condizioni reddituali da dover soddisfare per riuscire a ottenere l’indennità da 850 € al mese.

Si ricorda che il sussidio è stato previsto a patto che i beneficiari, oltre ad essere non autosufficienti, abbiano già l’accompagnamento (cumulando dunque le due misure assistenziali).

Le novità INPS sul bonus anziani 2025

Dopo l’approvazione da parte dell’INPS

sugli arretrati dell’indennità assistenziale,

il bonus anziani 2025 prevede anche l’ammissione dell’ISEE ristretto.

Si tratta di un documento reddituale che, in casi particolari, non tiene conto dell’intero reddito del nucleo familiare, così da permettere – come in questa situazione – di ampliare la platea di beneficiari.

La natura dell’ISEE richiesto per il bonus è sempre sociosanitario e con un limite massimo di 6.000 €.

Rispetto alla novità presentata, le altre condizioni di sempre restano invariate:

Over 80;

Non essere autosufficienti;

Essere titolari dell’assegno di accompagnamento;

ISEE sociosanitario massimo pari a 6.000 €.

L’importo erogato può arrivare a 850 € mensili e può essere utilizzato soltanto per l’acquisto di servizi appartenenti all’assistenza non sanitaria presso le aziende autorizzate e per il pagamento degli assistenti domiciliari, purché siano in regola con l’apposito contratto.

Nucleo familiare ristretto

La novità rilasciata dall’ente previdenziale prevede l’inclusione al bonus anziani anche in presenza di un nucleo ristretto, composto dal beneficiario, da potenziali figli a suo carico fiscale e/o dalla presenza del coniuge.

Attenzione, infine, alle indicazioni finali dell’INPS, che specifica che il dichiarante può essere un soggetto diverso dal beneficiario, ma a patto che chi fa richiesta faccia parte del nucleo familiare definito “ristretto”.

Nucleo familiare con un solo componente

Infine, l’INPS riconosce il bonus anziani anche qualora il nucleo familiare sia composto dal solo beneficiario della prestazione. Tuttavia, per fare in modo che ciò si concretizzi, il soggetto dev’essere senza figli e single.

In un nucleo ristretto e con un solo soggetto si tiene conto del patrimonio mobiliare, immobiliare e dei soli redditi dello stesso.