L'INPS ha chiarito cosa potrebbe succedere qualora il titolare a cui è corrisposto bonus anziani 2025 morisse.

Di recente l’INPS è intervenuta con una circolare esplicativa sul bonus anziani da erogare già nel 2025, ma in particolar modo si è concentrata su una perplessità emersa in quest’ultimo periodo: nel caso il beneficiario morisse, cosa spetterebbe agli eredi?

La comunicazione è stata pubblicata sul portale ufficiale dell’INPS con il numero di protocollo 2821 e risalente a quest’anno. L’ente scrive immediatamente facendo riferimento ad una vecchia nota trasmessa nel 2013, sottolineando che i pagamenti dovuti verranno corrisposti a chiunque ne abbia diritto.

Bonus anziani 2025 destinato agli eredi

A fronte dell’accenno sopra indicato, il bonus anziani previsto per il 2025 potrà esser destinato all’erede (o eredi se fossero più di uno), concedendogli anche gli arretrati (a patto che venga soddisfatto un requisito, dimostrare di aver sostenuto dei costi per il beneficiario oramai defunto).

A far domanda – esclusivamente telematica – dovranno essere i familiari che entreranno nell’eredità. L’iter verrà pubblicato nei periodi successivi con una nota ufficiale da parte dell’ente previdenziale italiano.

Al fine di poter ricevere correttamente i ratei da corrispondere agli eredi, essi dovranno (come anticipato prima), documentare le effettive spese sostenute (distinguendo tra i servizi di assistenza e l’assunzione di un lavoratore domestico).

Iter per documentare i costi e modalità di pagamento

Per beneficiare degli arretrati l’erede deve provvedere a fornire una prova degli esborsi affrontati per l’anziano che ha goduto dell’incentivo. Se il costo è derivato da un’assunzione di un collaboratore domestico, sarà sufficiente fornire come dimostrazione le busta paga e/o la copia del contratto di lavoro.

Nel caso in cui il denaro fosse stato indirizzato a servizi d’assistenza, sarebbe sufficiente dimostrare di aver saldato le fatture intestate al de cuius e chiaramente inerente all’aiuto.

A determinare il riconoscimento agli eredi dell’intero importo oppure parziale, è principalmente la data che riporta la presentazione della domanda telematica. Di norma gli 850€ mensili vengono previsti, purché il giustificativo di spesa possa far quadrare i conti all’INPS stessa.