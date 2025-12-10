I bonus anziani nel 2026 continueranno ad esserci, dagli sconti alle agevolazioni, dall'esenzioni del ticket alle indennità assistenziali.

Anche nel 2026 gli anziani avranno diritto ad una serie di bonus e sconti fiscali così da risparmiare un po’ di soldi e accantonarli per non corrodere parte dei loro soldi. Si parla non solo di TARI e indennità assistenziali, ma anche Prestazione universale e ticket sanitario.

Ogni incentivo gode di caratteristiche e condizioni differenti l’uno dall’altro. Di seguito teniamo d’occhio gli importi ottenibili, le scadenze e i requisiti da rispettare per non perdere nessuna opportunità.

Quali saranno i bonus anziani 2026?

I bonus anziani 2026 non sono riservati esclusivamente ai “non autosufficienti“, ma si differiscono anche per l’età l’ISEE e naturalmente per lo stato di salute in cui si trovano.

Sconto TARI

Se è pur vero che dallo Stato italiano non ci sono agevolazioni “fisse” per i cittadini senior (over 70), è altrettanto vero che al compimento dei 70anni d’età, alcuni enti e/o Regioni promuovono delle agevolazioni o sconti sulla TARI.

È indispensabile consultare un CAF del proprio territorio per avere conoscenza sulle possibilità che si hanno. Generalmente chi ha superato i 70 anni e gode di un ISEE basso può ricevere un forte sconto sulla tassa per la produzione dei rifiuti.

Carta Acquisti con ricarica ogni 2 mesi

Per gli anziani over 65 c’è la fatidica Carta Acquisti, che viene ricaricata di 80€ ogni 2 mesi e permette di pagare i costi vivi e più importanti della vita, dalle utenze domestiche alla spesa.

Il benefit può esser cumulato anche con altri trattamenti assistenziali o previdenziali, a patto che il reddito dell’anziano non sia superiore a 8.052,75€ annui, oppure 10.737,00€ se il futuro beneficiario ha compiuto 70 anni.

Offerte per gli spostamenti

Enti e Regioni, promuovono delle “offerte” speciali per permettere ai viaggiatori più anziani (già dai 60 anni d’età), di poter muoversi pagando un abbonamento o un biglietto per l’aereo, la nave, il treno, il bus, la metro o il tram, a prezzo inferiore.

Ogni offerta è promossa dai singoli territori, ecco perché andrebbe consultato il sito del proprio Comune periodicamente.

Esenzione del ticket sanitario

Anche sul tema sanità ci sono delle agevolazioni per i più anziani. Ad esempio è prevista l’esenzione del ticket sanitario per gli over 65 e patto che l’intero nucleo familiare in cui vive non superi i 36.151,98€ annui.

Il codice previsto per permettere le prestazioni e/o visite mediche con l’esenzione è l’E01, e generalmente è l’ASL a comunicarlo in modo autonomo (diversamente è possibile far istanza).

Infine non va omesso l’assegno di inclusione e gli sconti sui bollettini postali.