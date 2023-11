Bonus apparecchio acustico 2023/ Rimborso fino a 1.300€: come ottenerlo? (16 novembre 2023)

Il bonus per l’apparecchio acustico del 2023, per poter essere goduto deve soddisfare determinati requisiti. L’agevolazione verrà erogato sotto forma di rimborso, raggiugendo fino a 1.300€. Ma chi sono i beneficiari della misura?

L’apparecchio acustico è un dispositivo medico che andrebbe destinato a tutti quei cittadini che hanno delle limitazioni riguardo all’ascolto. Uno dei problemi su cui è intervenuto il Governo, è proprio riguardante parte del rimborso delle spese sostenute, visto i rincari degli ultimi periodi.

Bonus apparecchio acustico 2023: chi sono i beneficiari?

Il bonus per l’apparecchio acustico del 2023 – come dicevamo – sarà sottoposto sotto forma di rimborso. La cifra massima raggiungibile è di 1.300€, purché si soddisfino dei requisiti che vedremo, oltre che per l’acquisto di una coppia di apparecchi acustici.

Rispetto alle altre agevolazioni destinate agli anziani, questo incentivo sull’acquisto dell’apparecchio acustico non prevede limiti d’età anagrafica, bensì delle condizioni specifiche da soddisfare:

Cittadini con ipoacusia superiore a 65 decibel nell’orecchio meno affetto; Cittadini con ipoacusia minore di 65 decibel e un’attività totale oltre al 34%, o ancora, risultare invalidi civili al 100% (con accompagnamento).

Potranno beneficiare di questa misura anche soggetti con ipoacusia già attestata in giovane età, dopo gli accertamenti INAIL oppure dopo averlo riscontrato in ambito lavorativo. Gli accertamenti da parte dell’INAIL includono i soggetti che hanno conseguiti il servizio militare o che sono rimasti sordi durante la guerra.

Per poter richiedere ed ottenere il risarcimento, va comprovata la reale condizione e/o patologia che coinvolga il futuro beneficiario. Come accennato, l’importo massimo rimborsabile ammonta a 1.300€ circa.

L’accertamento dei requisiti sopra descritti, vanno assolutamente comprovati. Per farlo, occorre consultare un centro acustico e uno specialista che provvederà ad effettuare le valutazioni ideali.

Sarà il medico di famiglia e/o lo specialista, a sottoscrivere una visita otorinolaringoiatrica, un esame audiometrico e l’impedenzometria. Questo è l’iter previsto per l’erogazione del bonus apparecchio acustico 2023.

